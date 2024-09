Marek Jakubiak kolejnym kandydatem na prezydenta: "Coraz poważniej rozważam start"

- No to jeżeli jest zadanie przede mną stawiane, to ja nie mogę się od niego uchylać od takich zadań, bowiem co by nie powiedzieć mówimy o głowie państwa i mówimy tutaj o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie państwa polskiego, a bezpieczeństwo jest jedną z moich, że tak powiem, silnych stron. Więc myślę sobie, że mogę w tych wyborach odegrać ważną rolę - zapowiada Marek Jakubiak.