Marek Belka o Musku: "To niebezpieczny człowiek, odbiła mu szajba"

Człowiek do zadań specjalnych! Sołtysi opowiadają pracy

Hołownia w specjalnym liście do sołtysek i sołtysów: Dzięki Wam Polska rozwija się nie tylko w wielkich miastach

Bądź cicho

W swoim wpisie Elon Musk stwierdził, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. -Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności grożenia ofierze agresji – tak Radosław Sikorski skomentował wypowiedź najbogatszego człowieka na świecie i bliskiego współpracownika Donalda Trumpa. - Bądź cicho, mały człowieku – zaatakował polskiego polityka Elon Musk, a do rozmowy włączył się też amerykański Sekretarz Stanu. Sikorski odpowiedział ciętą ripostą dziękując Rubio za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na kluczową usługę internetową.

Musk to małpa z brzytwą

Zachowaniem bliskiego współpracownika Donalda Trumpa oburzony jest Marek Belka. Były premier i były prezes NBP nie gryzie się w język i mówi nam, że internetowa wymiana uprzejmości świadczy tylko o Elonie Musku. - Niewyobrażalne bogactwo sprawia, że temu człowiekowi odbija szajba. Prawdopodobnie myśli już, że jest ważniejszy od Donalda Trumpa. Jak można porównać naszego wybitnego dyplomatę z facetem, którego można określić jako małpę z brzytwą – kpi Marek Belka. - To jest niebezpieczny człowiek bo ma wielki wpływ na politykę Trumpa. Spodziewam się jednak, że to szybko minie. Nawet Trump nie będzie mógł znieść tego typu zachowania – uważa były premier. Z kolei wielu polityków PiS krytykowało Radosława Sikorskiego obawiając się pogorszenia relacji z USA. - Polityczni i moralni bankruci – odniósł się do ich komentarzy premier Donald Tusk (68 l.).

M. BOSACKI: CZUJĘ SATYSFAKCJĘ Z POWODU ARESZTOWANIA MATECKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.