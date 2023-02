Waloryzacja od marca o 14,8 proc.

Od 1 marca ZUS podwyższy wypłacane świadczenia o 14,8 proc., a emerytury powyżej minimalnej gwarantowanej zostaną podwyższone co najmniej o 250 zł brutto. W ten sposób emerytura minimalna (1217,98 zł na rękę) wzrośnie do 1445,98 zł, czyli o 228 zł. Z kolei przeciętne świadczenie (2486,37 zł na rękę) wzrośnie do 2809,87 zł, czyli o 323,50 zł.

Polacy podkreślają, że waloryzacja świadczeń raz w roku o wskaźnik inflacji z poprzedniego roku nie sprawdza się podczas rekordowej drożyzny. – Czy podwyżka o 14,8 proc. zrekompensuje emerytom wzrost cen? Takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster ankietowanym. Okazuje się, że aż 66 proc. z nas odpowiedziało przecząco.

Przeciętna emerytura w górę o prawie 550 zł

O ile powinny więc wzrosnąć renty i emerytury? W innym sondażu wykonanym dla „SE” większość Polaków uznało, że realny wzrost cen wynosi 21–30 proc. Czyli sprawiedliwa waloryzacja świadczeń z ZUS powinna wynieść np. 25 proc. Taka podwyżka sprawiłaby, że emerytura minimalna wzrosłaby do 1522,48 zł (plus 304,5 zł), a przeciętna emerytura wzrosłaby do 3032,87 zł (plus 546,5 zł).

Sondaże zrealizowano w dniach 10–11 lutego na próbie 1062 dorosłych Polaków.

Ekonomista wygarnął całą prawdę o WALORYZACJI emerytur!

