Marcin Romanowski dostał azyl na Węgrzech! Informację przekazał adwokat posła

Marcin Romanowski dostał azyl na Węgrzech

Informacje o azylu przekazał w obszernym wpisie mec. Lewandowski. Jak czytamy, „dr Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m. in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego”.

„Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego” - podaje mec. Lewandowski.

" Romanowski nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce"

We wniosku napisano, że „W celu rozpoczęcia kampanii ścigania oponentów politycznych w Polsce, w styczniu 2024 r. bezprawnie przejęto Prokuraturę Krajową. Przedstawiony organom węgierskim materiał w postaci licznie publikowanych wpisów i wypowiedzi przedstawicieli obecnej większości rządzącej, bezpośrednio świadczy o zaangażowaniu służb w zwalczanie członków partii opozycyjnych” – napisano we wniosku do rządu węgierskiego.

Romanowski w swoim wniosku wskazał też, że „nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce z uwagi na polityczne zaangażowanie części sędziów jawnie popierających obecnego Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, jak również publicznie deklarujących konieczność dokonywania tzw. „rozliczeń”, a zatem skazywania polityków największej opozycyjnej partii w Polsce”.

„Mój Klient zwraca uwagę, że w każdej chwili może zmierzyć się z zarzutami formułowanymi przez śledczych w momencie przywrócenia w Polsce standardów państwa praworządnego”- pisze mec. Lewandowski.

Mecenas podaje też, że „to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.”.

‼️Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła @MarcinRoma19996 i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu @PK_GOV_PL działań naruszających jego prawa i wolności.Dr Marcin Romanowski…— Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) December 19, 2024