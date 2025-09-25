Marcin Przydacz podsumował zagraniczne wizyty Karola Nawrockiego. Taki miał cel

Prezydent Nawrocki wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie podkreślił gotowość Polski do obrony terytorium.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, prezydent Nawrocki mówił o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją i jej wpływie na bezpieczeństwo oraz prawa człowieka.

W trakcie wizyty odbyły się spotkania bilateralne z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem, dotyczące współpracy obronnej i bezpieczeństwa oraz z prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem, omawiające współpracę gospodarczą i turystyczną.

Wizyta w USA była kontynuacją intensywnej ofensywy dyplomatycznej prezydenta Nawrockiego, obejmującej szereg spotkań z przywódcami państw i organizacji międzynarodowych w ostatnim miesiącu.

Podczas czterodniowej wizyty w USA, prezydent Nawrocki wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W swoim wystąpieniu podczas debaty generalnej podkreślił gotowość Polski do obrony swojego terytorium i ostrzegł przed kruszeniem się dotychczasowego ładu międzynarodowego, wchodząc w nową erę rywalizacji mocarstw.

Ważnym punktem wizyty było przemówienie prezydenta na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęcone wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Nawrocki poruszył kwestie wpływu AI na bezpieczeństwo i przestrzeganie podstawowych praw człowieka.

Korea Południowa i Czarnogóra

Podczas pobytu w USA, prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem. Jak zaznaczył minister Przydacz, Korea Południowa jest kluczowym partnerem Polski w zakresie zakupu nowoczesnego sprzętu wojskowego, który jest "szybko dostępny". Rozmowy dotyczyły kontraktów obronnych, wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowej i na Półwyspie Koreańskim, a także kwestii współpracy Korei Północnej z Rosją.

- Korea Południowa jest dla nas ważnym partnerem w zakresie zakupu najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, poza Amerykanami. To sprzęt szybko dostępny, nie trzeba było czekać wielu lat na jego dostarczenie, a Polska tego czasu nie ma - mówił Marcin Przydacz.

Prezydent Nawrocki rozmawiał również z prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem o współpracy gospodarczej i wymianie turystycznej. Poruszono kwestie opieki nad polskimi turystami w Czarnogórze oraz połączeń lotniczych.

Intensywna ofensywa dyplomatyczna

Marcin Przydacz podkreślił, że wizyta w USA stanowiła kontynuację ofensywy dyplomatycznej, którą prezydent rozpoczął szczytem w Belwederze, gdzie spotkał się z prezydentami państw bałtyckich i premier Danii. W ciągu ostatniego miesiąca prezydent Nawrocki odbył również rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, a także z amerykańskimi inwestorami.

- Dzisiejszym dniem zamykamy ofensywę dyplomatyczną, którą prezydent rozpoczął szczytem, spotkaniem liderów w Belwederze, kiedy zaprosił prezydentów państw bałtyckich i premier Danii, a później wizytą w Stanach Zjednoczonych - podkreślił.

Prezydent Nawrocki zakończył wizytę w USA w czwartek, powracając do kraju po intensywnym tygodniu spotkań i rozmów na najwyższym szczeblu.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na 80. sesji ONZ w USA:

Sonda Jak do tej pory oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta? Dobrze Średnio Źle Nie wiem