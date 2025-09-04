Marcin Mastalerek skomentował spotkanie Nawrocki-Trump. Przy okazji wbił szpilę Sikorskiemu

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu wywołało falę komentarzy w Polsce i za granicą. Marcin Mastalerek, były prezydencki minister, ocenił wizytę jako sukces dyplomatyczny, podkreślając jej znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich i wysłania sygnału do Kremla. Jednocześnie, wizyta ta uwypukliła podziały na polskiej scenie politycznej, szczególnie w kontekście krytyki Radosława Sikorskiego.

Marcin Mastalerek o spotkaniu Nawrocki-Trump

Marcin Mastalerek w programie "Graffiti" w Polsat News podkreślił, że spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem było jasnym sygnałem dla Rosji.

- Wysłany sygnał naszym wrogom na Kremlu o tym, że sojusz polsko-amerykański był silny i jest silny nadal - stwierdził. Według niego, prezydent Nawrocki "zrealizował wszystko, co sobie założył i godnie reprezentował Polskę". Marcin Mastalerek zasugerował również, że w przyszłości prezydent powinien rozważyć wizytę w Kongresie po tak udanym spotkaniu.

Jednym z kluczowych osiągnięć wizyty Karola Nawrockiego w USA było zaproszenie na szczyt G20, które otrzymał od Donalda Trumpa. Mastalerek określił to jako "sukces, a sukces zawsze ma wielu ojców". Dodał, że "Polsce to się po prostu należy, a skonsumował to Karol Nawrocki". Podkreślił, że fakt ten "wielu w Polsce to się nie spodoba", jednocześnie zaznaczając, że Trump przypominał również o roli Andrzeja Dudy w budowaniu relacji.

Krytyka Radosława Sikorskiego

Wizyta Karola Nawrockiego stała się również okazją do ostrych komentarzy pod adresem Radosława Sikorskiego. Marcin Mastalerek stwierdził, że obecność Sikorskiego w Białym Domu nie była potrzebna.

- Gdybym miał coś doradzać prezydentowi Nawrockiemu, to po tych wszystkich złośliwościach ze strony rządowej, po tych sprawach z instrukcjami, zaprosiłbym wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do Białego Domu. Może też ministra energetyki  – powiedział Mastalerek.

Były współpracownik Andrzeja Dudy skrytykował również wpis Radosława Sikorskiego, w którym przypominał, że proponował Andrzejowi Dudzie "objęcie misji RP przy Stolicy Piotrowej".

- Doceniam poczucie humoru Radosława Sikorskiego, ale takimi tweetami pokazuje, że jest jednak Radkiem Sikorskim, a nie Radosławem -  skomentował. Podkreślił, że "były prezydent Rzeczypospolitej nie może zajmować stanowiska, w którym szef MSZ jest po prostu jego bezpośrednim przełożonym". Na koniec zaapelował do Sikorskiego o szacunek dla urzędu prezydenta, mówiąc: "Proszę nie postponować byłych prezydentów i obecnych, skoro tak bardzo pan ten urząd chce objąć".

Wizyta Karola Nawrockiego w USA, choć oceniana jako sukces dyplomatyczny w kontekście wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich i wysłania sygnału do Kremla, jednocześnie ujawniła napięcia na polskiej scenie politycznej. Krytyka Radosława Sikorskiego ze strony Marcina Mastalerka podkreśla, jak bardzo polityka wewnętrzna przenika się z dyplomacją, a osobiste animozje wpływają na ocenę międzynarodowych wydarzeń.

