Marcin Mastalerek skomentował rezygnację Joe Bidena. Przypomniał przykład z Polski

To Obama przekonał Bidena do rezygnacji. Kulisy decyzji prezydenta USA

Marcin Mastalerek często wypowiada się na najważniejsze bieżące tematy. Tym razem skomentował decyzję Joe Bidena, który niespodziewanie ogłosił, że wycofuje się z wyborów prezydenckich i nie będzie się ubiegał o drugą kadencję w Białym Domu. Jak wiadomość została przyjęta w Pałacu Prezydenckim?

- Tak samo, jak wcześniej byśmy ją przyjęli, bo wsłuchujemy się w słowa (...) naszego szefa, który mówił wielokrotnie, i na zamkniętych spotkaniach, ale mówił to też publicznie, że to nie Polacy głosują, że nie mamy żadnego na to wpływu i może Polska musi być przygotowana na to, by współpracować zarówno z republikańskim, jak i z demokratycznym prezydentem, i tak działa właśnie Andrzej Duda - stwierdził w rozmowie z Polsat News.

Marcin Mastalerek zauważył, że zwłaszcza politycy PO powinni się starać o dobrą współpracę z prezydentem republikańskim i demokratycznym, a obecnie, jego zdaniem, Republikanie są obrażani. Uznał, ze współpracownicy premiera Donalda Tuska powtarzają jego ataki na Republikanów.

- Jeden z bliskich współpracowników premiera Donalda Tuska powiedział o Donaldzie Trumpie, że to po prostu zły człowiek. Były prezydent Bronisław Komorowski, też przecież związany z PO, mówi że Donald Trump to najgorszy prezydent dla Polski. Jak Platforma wyobraża sobie później współpracę? – powiedział.

Współpracownik Andrzeja Dudy przyznał, ze nie był zaskoczony wyborem Joe Bidena. Nawiązał do wyborów prezydenckich w Polsce, kiedy kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska została zastąpiona przez Rafała Trzaskowskiego.

- Mógłbym żartobliwie odpowiedzieć, że PO lub polska polityka, to trendsetterzy, bo przecież u nas taka sytuacja miała miejsce w 2020 roku - przypomniał.

