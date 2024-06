Marcin Mastalerek się nie patyczkuje! Wprost mówi o Jarosławie Kaczyńskim

Marcin Mastalerek zdążył już zasłynąć ze swoich bezpośrednich wypowiedzi. Tym razem w "Kropce nad i" skomentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy od dawna PiS zajął drugie miejsce z wynikiem 36,16 proc. Najwięcej głosów zdobyło natomiast KO, które uzyskało 37,06 proc. poparcia. Szef gabinetu prezydenta stwierdził, że to "oczywiście porażka prezesa PiS".

- To przede wszystkim była porażka w mobilizacji swoich wyborców, dlatego że Donald Tusk, porównując do wyborów sprzed dwóch i pół miesięcy, czyli tych samorządowych, zmobilizował prawie tyle samo wyborców, ile poszło te dwa miesiące wcześniej - o 50 tysięcy chyba mniej. Natomiast pan prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość zmobilizowało 700 tysięcy wyborców mniej - mówił.

Współpracownik Andrzeja Dudy odniósł się także do ministra w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego, który mimo startu z pierwszego miejsca na wielkopolskiej liście PiS nie dostał mandatu europosła.

- Zapłacił "frycowe". Człowiek, który pierwszy raz startował w wyborach, został zrzucony do okręgu, którego nie znał. Jednego dnia mu mówią w Prawie i Sprawiedliwości: "będziesz pan startował na Podlasiu". Dzień przed rejestracją z mediów dowiaduje się, że będzie z Wielkopolski - skwitował Marcin Mastalerek. - To jest przede wszystkim porażka ministra Kolarskiego, a prezydent traktuje go jako swojego przyjaciela - dodał.

Równie stanowczo wypowiedział się na temat innego kandydata PiS, który mandatu nie dostał czyli Jacka Kurskiego. - To było oczywiste, że Jacek Kurski szkodzi prawicy, że nie zrobi dobrego wyniku. Dziwiłem się premier Szydło, że go popiera. Natomiast nie jest problem w Jacku Kurskim. To jest oczywiste, że on zawsze będzie chciał być wszędzie. Będzie chciał rządzić, być gdzieś, robić. Problemem jest, czy Jarosław Kaczyński pozwala na to, żeby tacy ludzie byli - stwierdził szef gabinetu prezydenta.

