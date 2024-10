Marcin Mastalerek rozgryzł KO? Mówi, kogo wystawią w wyborach prezydenckich

Projekt o związkach partnerskich - co zawiera? Rewolucyjne przepisy

Marcin Mastalerek jest nie tylko bliskim współpracownikiem Andrzeja Dudy, któremu towarzyszy podczas większości najważniejszych wydarzeń czy podróży, ale także wnikliwym obserwatorem polskiej sceny politycznej. Wiele osób z zaciekawieniem słucha jego spostrzeżeń. Tym razem szef gabinetu prezydenta wypowiedział się na temat kandydata na prezydenta KO.

Marcin Mastalerek o wyborach prezydenckich

Marcin Mastalerek pojawił się w RMF FM, gdzie został zapytany o to, kto może zostać nowym prezydentem. Współpracownik Andrzeja Dudy skupił się na polityku, jakiego może wystawić KO. Jego zdaniem coraz mniej wskazuje na to, że będzie to Rafał Trzaskowski, bowiem ta postać coraz kojarzy się z bezpieczeństwem. Według Marcina Mastalerka także premier Donald Tusk nie będzie kandydował.

- Od dawna mówiłem, że planem numerem jeden Donalda Tuska była Europa. Tusk liczył, że Ursula von der Leyen nie zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej i to on będzie sprawował to stanowisko. Planem numer dwa Tuska była prezydentura - ocenił.

Marcin Mastalerek uważa, że kandydatem KO będzie inny polityk - obecny minister spraw zagranicznych.

- Uważam, że Platforma Obywatelska wystawi Radosława Sikorskiego. Nie tylko z powodów politycznych, ale ludzkich. Co byłoby największym upokorzeniem dla Jarosława Kaczyńskiego? Według mnie, prezydentura Radosława Sikorskiego - stwierdził.

Nie zabrakło także mocnych słów. Zapytany, co poradziłby partii Donalda Tuska, powiedział "Nie wystawiajcie nikogo, pakujcie kuwety i spadajcie". Dodał, że nie "ich nie lubi" i ocenił ich rządy jako złe.

