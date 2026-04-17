Marcin D. z zarzutami! Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy w tle

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-17 17:39

Kolejne kłopoty z prawem znanego adwokata, Marcina D. Został on aresztowany na trzy miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Obrona zapowiada złożenie zażalenia.

Marcin D., adwokat

Autor: Polska Press/ East News

Adwokat Marcin D. został na polecenie warszawskiej prokuratury zatrzymany we wtorek (14 kwietnia) na Pomorzu. Wraz z nim Michał L. i Kamil K. O postawionych zarzutach prokuratura poinformowała w piątek (17 kwietnia) po południu. Marcinowi D. przedstawiono zarzuty popełnienia czterech przestępstw: oszustw na kwoty 18,2 mln zł, ok. 4,7 mln zł (1,2 mln USD) oraz ponad 1,3 mln zł (w sumie na ponad 24 mln zł) oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 2 mln zł.

Michałowi L. przedstawiono zarzut oszustwa na kwotę ponad 1,3 mln zł, a Kamilowi K. – popełnienia czterech czynów zabronionych: wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym na kwotę ponad pół miliona zł, pomocnictwa w przestępstwie wierzycielskim oraz dwa zarzuty prania brudnych pieniędzy.

- Po przesłuchaniu wobec podejrzanego Michała L. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 150 tys. zł, dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa raz w tygodniu we właściwej miejscowo jednostce policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami – przekazał prok. Skiba.

Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych skierowano do sądu wnioski o trzymiesięczny areszt. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i aresztował Marcina D. Prok. Skiba zaznaczył, że ze względu na wielowątkowy charakter sprawy oraz zaplanowane do wykonania czynności procesowe na obecnym etapie nie będą udzielane szczegółowe informacje w tej sprawie.

Obrona podejrzanego zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu. - Jesteśmy zdumieni działaniami prokuratury, która pokrzywdzonego uznaje za podejrzanego. Decyzję sądu uważamy za bezpodstawną i krzywdzącą – przekazali PAP obrońcy adwokat Łukasz Rumszek i adwokat Marek Dubieniecki. - Nasz klient przedstawił niesporne dowody niewinności, które zostały przez sąd całkowicie zignorowane i pominięte. Właśnie to, a także inne wady formalne postępowania przesądzają o konieczności złożenia zażalenia, które wpłynie do sądu pierwszej instancji w przyszłym tygodniu – poinformowali.

Prok. Skiba przekazał PAP, że nie wydaje mu się, żeby obrońcy byli aż tak zaskoczeni decyzją sądu. – Zwłaszcza że przed ogłoszeniem postanowienia wnioskowali do obecnej w sądzie referent sprawy o przychylne ustosunkowanie się do złożonych przez nich w przyszłości wniosków o zgodę na widzenie oraz o kontakty telefoniczne z podejrzanym przebywającym w areszcie śledczym, oraz obrońcami i członkami rodziny podejrzanego – powiedział.

Marcin D. już wcześniej miał kłopoty z prawem

Marcin D. miał już wcześniej kłopoty z prawem. W sierpniu 2015 r. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania brudnych pieniędzy o wartości 8,4 mln zł. Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r., po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. Rok później, w październiku, adwokat stanął przed sądem.

Z kolei w grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.

