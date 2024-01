Sąd Najwyższy o ważności wyborów. Ludzie wyjdą na ulice?! To się może skończyć skandalem!

W najbliższy czwartek (11 stycznia) w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwości. Do wzięcia udziału w "Proteście wolnych Polaków" zachęcają politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński. - Zbliża się 11 stycznia, dzień w którym w Warszawie odbędzie się manifestacja w obronie wolności słowa, wolności mediów i po prostu w obronie demokracji, bo z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem - mówił prezes PiS. Przypomnijmy, że przed świętami Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych, czego pokłosiem były decyzje o odwołaniu szefów tych mediów i wskazaniu nowych. Wraz ze zmianami w mediach publicznych zaczęli działać politycy PiS, którzy pełnili na zmianę dyżury w siedzibach TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. To wtedy też zrodził się pomysł zorganizowania manifestacji 11 stycznia w obronie mediów publicznych, ale nie tylko.

Manifestacja 11 stycznia organizowana przez PiS. Czego będą bronić w "Proteście wolnych Polaków"

Protest 11 stycznia został zapowiedziany jako manifestacja w obronie wolnych mediów i demokracji. Jednak nie tylko, bo politycy PiS zapowiadają, że będzie to także manifestacja związana z bezpieczeństwem i zapewnieniem stabilności gospodarczej Polski. Mowa jest też o tym, by przeciwstawić się: "przymusowej relokacji imigrantów, odbieraniu naszej suwerenności, dla łamania obietnic wyborczych". Manifestacja 11 stycznia to protest przeciw obecnym rządom Donalda Tuska.

Gdzie i o której protest 11 stycznia 2024? Miejsce zgromadzenia

Manifestacja 11 stycznia, do udziału w której zachęca Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS, odbędzie się w czwartek w Warszawie przed Sejmem przy ulicy Wiejskiej, a dokładniej przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (ul. Wiejska, róg ul. Jana Matejki). Tam o godzinie 16:00 mają stawić się uczestnicy protestu. Organizatorzy nie podają informacji na temat zakończenia demonstracji. Co istotne, na 11 stycznia zaplanowany jest także drugi dzień posiedzenia Sejmu.

Marsz 11 stycznia? Działacze zgłosili kilka miejsc protestów, przewidywana trasa

Jak informuje Wyborcza.pl, działacze PiS - poza sejmową manifestacją - zgłosili do Urzędu Miasta dwa dodatkowe zgromadzenia planowane na 11 stycznia 2024 w Warszawie. Te mają się odbywać pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy placu Powstańców Warszawy 7 oraz na pobliskich ulicach. Można więc wnioskować, że organizatorzy planują przemarsz sprzed Sejmu pod siedzibę TAI.

📢 Wzywamy wszystkich, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w Proteście Wolnych Polaków!Bądźmy razem 11 stycznia!📍 godz. 16:00, Sejm RP.#ProtestWolnychPolaków pic.twitter.com/YsBJn2pccH— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 22, 2023

Protest PiS 11 stycznia w Warszawie. Jak dojechać?

Na stronach i profilach w mediach społecznościowych działaczy PiS możemy znaleźć wiele informacji o organizacji transportu na protest 11 stycznia. Najczęściej przejazdami do Warszawy zajmują się biura poselskie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z różnych regionów Polski. Z całą pewnością to tam warto się zgłosić, do czego posłowie aktywnie zachęcają.

🇵🇱 Zapraszam na protest wolnych Polaków w Warszawie. 11 stycznia o godz. 16:00 pod Sejmem.Mieszkasz w Bydgoszczy lub na ziemi bydgoskiej i potrzebujesz pomocy z transportem?Zadzwoń:🤝od poniedziałku do czwartku 10-17.00🤝 piątek 10-15:00 pic.twitter.com/vKVxadvABl— Piotr Król (@KrolPiotr1) January 3, 2024

