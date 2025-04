Trzaskowska walczy o fotel prezydencki dla męża

Małgorzata Trzaskowska w województwie świętokrzyskim spotkała się z przedstawicielami lokalnego biznesu i polską rodziną. W szwalni ERGO w Domaszowicach, prowadzonej przez Ewę i Krzysztofa Zawadów, Trzaskowska podziwiała wysoką jakość odzieży technicznej, produkowanej dla marek takich jak Dior i Armani. Podkreśliła troskę właścicieli o zdrowie 30 pracownic.

Natomiast w kieleckiej kawiarni Ferment Neobistro, Trzaskowska rozmawiała z właścicielkami o promocji zdrowego żywienia i lokalnej kultury. Właścicielki lokalnego biznesu opowiedziały o filozofii swojej firmy, gdzie kiszonki, określane jako polskie dobro narodowe, stanowią klucz do zdrowia i zrównoważonego stylu życia. „Kiszonki i produkty fermentowane to nasza polska tradycja. Nie chcemy, aby w natłoku nowości to zniknęło. A poza tym są super zdrowe !” – podkreśliła jedna z właścicielek kawiarni.

Wizyta w kawiarni i u rodziny

Przedsiębiorczynie wskazały także na wyzwania spotykane przez osoby rozpoczynające działalność, szczególnie dotyczące skomplikowanych przepisów i wysokich kosztów prowadzenia firmy. Podkreśliły przy tym potrzebę praktycznej edukacji biznesowej w szkołach: „Jeżeli mogłybyśmy Panią o coś prosić, to o wsparcie edukacji, aby w szkole było więcej praktyki. My cały czas uczymy się na błędach”.

Na liście zadań Trzaskowskiej tego dnia było jeszcze spotkanie z Karoliną i Andrzejem Winiarskimi, którzy dzięki metodzie in vitro doczekali się córki Antosi. Trzaskowska podkreśliła znaczenie programów wspierających rodziny w staraniach o dziecko. Dzięki krajowemu programowi in vitro urodziło się już 65 dzieci, a ponad 10 000 par spodziewa się potomstwa.

