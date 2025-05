Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Magdalena Biejat: Uważam się za liderkę Lewicy

Magdalena Biejat, czyli kandydatka Lewicy na prezydenta, gościła w "Expressie Biedrzyckiej". Tuż przed wyborami prezydenckimi Bejat odniosła się do swojej sytuacji. Uważam się za liderkę Lewicy. Przyznała jednocześnie, że jeśli chodzi o wybory, to "Trzaskowski to mniejsze zło".