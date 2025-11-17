Macierewicz uderza po eksplozji na torach. „Na czyje zlecenie Polskę niszczycie?”

Macierewicz komentuje akt dywersji: mocny atak na Tuska

„NFZ się sypie, długi i bezrobocie rosną” – wylicza były szef MON

„Służby ścigają przeciwników politycznych, zamiast chronić Polaków”

„Polacy pytają, na czyje zlecenie niszczycie Polskę”

W tle: eksplozja, uszkodzone tory i śledztwo służb specjalnych

Atak dywersji na torach. A Macierewicz uderza w Tuska

W poniedziałek rano premier Donald Tusk potwierdził, że eksplozja koło stacji Mika była „aktem dywersji”, najprawdopodobniej wymierzonym w pociąg na trasie Warszawa–Dęblin. Na miejscu pracują policja, CBŚ, prokuratura i eksperci.

W tym samym czasie były szef MON Antoni Macierewicz opublikował w mediach społecznościowych wpis, który natychmiast został odczytany jako reakcja na dramatyczne doniesienia o sabotażu.

Pilne! Tusk: "Celem było wysadzenie pociągu". Chciano doprowadzić do katastrofy

„Kolejny ‘sukces’ @donaldtusk: NFZ się sypie, długi i bezrobocie rosną, protesty wybuchają na każdym kroku…”

„Służby zamiast chronić Polaków – ścigają przeciwników politycznych”

W kontekście aktu dywersji na infrastrukturze kolejowej, słowa Macierewicza o służbach wywołały gorącą dyskusję:

„…a służby zamiast wykonywać swoją pracę zajmują się ściganiem przeciwników politycznych.”

Wpis padł w momencie, gdy państwo stoi wobec realnego zagrożenia sabotażem infrastruktury krytycznej.

„Na czyje zlecenie Polskę niszczycie” — najmocniejsze uderzenie

Były minister kończy swój wpis jednym z najbardziej kontrowersyjnych zdań:

„Polacy widzą coraz więcej — zadają pytanie, na czyje zlecenie Polskę niszczycie.”

Przeciwnicy PiS odczytali to jako próbę wykorzystania sytuacji na torach do politycznego ataku, podczas gdy zwolennicy partii uznali to za „trafną diagnozę”.

Śródtytuł: Polityczna wojna po akcie dywersji

Eksplozja na torach uruchomiła lawinę oskarżeń w polskiej polityce. Rząd mówi o „bezprecedensowym akcie dywersji” i zapowiada ściganie sprawców. Macierewicz i część opozycji przedstawiają incydent jako element szerszego „chaosu państwa” pod rządami Donalda Tuska.

Kolejny ‘sukces’ @donaldtusk: NFZ się sypie, długi i bezrobocie rosną, protesty wybuchają na każdym kroku, a służby zamiast wykonywać swoją pracę zajmują się ściganiem przeciwników politycznych. Polacy widzą coraz więcej — zadają pytanie na czyje zlecenie Polskę niszczycie. pic.twitter.com/le4jj02Bdw— Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) November 17, 2025

