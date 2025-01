Macierewicz pod lupą komisji ds. rosyjskich wpływów! Nowe dowody

To będą ostatnie takie ferie zimowe. Ministerstwo szykuje zmiany

— Rezygnacja przez Antoniego Macierewicza z zakupu tankowców powietrznych dla polskich sił zbrojnych to jak na razie najlepiej udokumentowany przez nas przykład działania na niekorzyść państwa polskiego — ujawnił gen. Stróżyk w rozmowie z Onetem.

Według SKW, ta decyzja mogła realnie osłabić zdolności operacyjne polskiego wojska, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest wyjątkowo groźne.

Nieprawidłowości w MON? Dowódcy zataili fakty

To jednak nie koniec zarzutów. Gen. Stróżyk ujawnił, że kilku byłych wysokich rangą dowódców Wojska Polskiego w przeszłości nierzetelnie wypełniło ankiety bezpieczeństwa, co pozwalało im na dostęp do tajnych informacji.

— Jestem przekonany, że wiedza na ten temat istnieje. Może być w pamięci żołnierzy, którzy pełnili służbę w MON za czasów Macierewicza — podkreślił szef SKW.

Cenckiewicz bez dostępu do tajnych informacji

W rozmowie poruszono również kwestię odebrania dostępu do informacji niejawnych Sławomirowi Cenckiewiczowi.

— Decyzja o odebraniu certyfikatu panu Cenckiewiczowi została podjęta w SKW z mojego upoważnienia i za pełną aprobatą — zaznaczył Stróżyk. Podkreślił, że wcześniejsze przyznanie dostępu było efektem "zaniedbania obowiązków".

Co skrywają archiwa BBN?

Gen. Stróżyk zasugerował również, że w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego mogą znajdować się dokumenty kompromitujące Antoniego Macierewicza.

— Wierzę, że te informacje istnieją. Być może są w pamięci osób, które pracowały w BBN za jego czasów — stwierdził generał.

Komisja przyspiesza. Raport już w marcu

Pierwszy raport komisji ds. rosyjskich wpływów był uznany za mało konkretny, ale gen. Stróżyk zapowiada, że kolejne dokumenty będą znacznie bardziej szczegółowe. Już w marcu ma zostać opublikowany raport roczny, który może rzucić nowe światło na działalność Macierewicza i innych polityków.

