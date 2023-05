Macierewicz na szefa komisji? Ruszyła giełda nazwisk

Polityczni wyjadacze z potężnym bagażem doświadczeń i młode gwiazdy prawicy. Do połowy czerwca ma się rozstrzygnąć kto zasiądzie w dziewięcioosobowej komisji. - Antoni Macierewicz sprawdziłby się w roli jej szefa- mówi Bolesław Piecha z PiS. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że duże szanse na pokierowanie pracami kontrowersyjnego organu mają też Piotr Naimski (72 l.), i Małgorzata Wassermann (45 l.). Suwerenną Polskę może reprezentować poseł Piotr Sak (40 l.). Członkami komisji nie muszą być posłowie. Murowanymi kandydatem do tropienia macek Kremla są profesor Sławomir Cenckiewicz (52 l.) , a także Stanisław Żaryn (39 l.), pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. PiS będzie miał pełną swobodę w tej sprawie, bo żadna partia opozycyjna nie przedstawi sowich kandydatów do prac w komisji. - Pasowałby tam Antoni Macierewicz , specjalista od wpływów rosyjskich, czy Janusz Kowalski (45 l.), który już ogłosił polowanie na Tuska. Innych też pewnie skusi zapisana w ustawie bezkarność – mówi Katarzyna Lubnauer (54 l.) z Koalicji Obywatelskiej. Politolog doktor Olgierd Annusewicz (46 l.) uważa jednak, że PiS postawi na ludzi wzbudzających mniejsze emocje. - Komisja ma zniechęcić potencjalnych wyborców PO do głosowania na tę partię. Macierewicz, czy Cenckiewicz nie będą wiarygodni dla nikogo poza elektoratem PiS – twierdzi ekspert.

P. PONCYLJUSZ: KOMISJA MOŻE ZOSTANIE ZA NASZYCH RZĄDÓW