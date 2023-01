Macierewicz domaga się od KRRiTV kary dla TVN24. Stacja odpowiada na zarzuty

Posłowie zbadają sprawę granatnika. Chcą wiedzieć, co tam się stało!

W reportażu "Siła kłamstwa" w TVN24 przedstawiono materiały świadczące o tym, że podkomisja Antoniego Macierewicza, badająca katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, dysponowała wynikami amerykańskich badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Tupolewie. Wyniki tych badań nie zostały jednak uwzględnione w raporcie podkomisji. Z kolei szef podkomisji twierdzi, że wszelkie posiadane wyniki badań opublikowano w załącznikach do raportu. Macierewicz domaga się ukarania TVN24.

- „W TVN24 w materiale "Siła kłamstwa" podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej" - czytamy w nadesłanym oświadczeniu TVN24.

"Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać. Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych” – informuje stacja.

Wściekły Macierewicz w ogniu pytań. “Pani kłamie!”. Poszło o podkomisję smoleńską

"Widzowie mają prawo poznać fakty"

- „W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa” – przypomina TVN i dodaje, że „Siła kłamstwa” to materiał nagrodzony wieloma nagrodami, a jego autor jest zdobywcą m.in. Grand Press. Reportaż ten jest dostępny na portalu tvn24.pl.