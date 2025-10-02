Maciej Wewiór nowym rzecznikiem MSZ. Ma interesującą przeszłość

Z dniem 1 października 2024 roku Maciej Wewiór objął funkcję rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zastępując na tym stanowisku Pawła Wrońskiego.

Maciej Wewiór wcześniej pracował m.in. jako wicedyrektor Centrum Informacyjnego Rządu oraz rzecznik prasowy Giełdy Papierów Wartościowych i Ministerstwa Skarbu Państwa.

Paweł Wroński pełnił funkcję rzecznika MSZ od 13 grudnia 2023 roku, a wcześniej był związany z "Gazetą Wyborczą", gdzie specjalizował się w tematyce wojskowej i politycznej.

Wcześniej, 26 września, portal Press.pl informował o możliwej zmianie na stanowisku rzecznika MSZ. Wówczas Maciej Wewiór zaprzeczał tym doniesieniom, twierdząc: "Jest jeden rzecznik MSZ - Paweł Wroński. Dołączyłem do zespołu, któremu Paweł przewodzi". Jednakże, w środę po południu, w odpowiedzi na zapytanie redakcji Press.pl, biuro prasowe MSZ oficjalnie potwierdziło: "Informujemy, że z dniem 1 października br. funkcję Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych objął pan Maciej Wewiór".

Przed objęciem stanowiska wicedyrektora Centrum Informacyjnego Rządu pod koniec 2023 roku, Maciej Wewiór zdobywał doświadczenie zawodowe w różnych instytucjach. Był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Skarbu (2008-2012) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także doradcą w kancelarii premiera i biurze wojewody mazowieckiego (2007-2008).

Paweł Wroński - kim jest?

Paweł Wroński pełnił funkcję rzecznika prasowego MSZ od 13 grudnia 2023 roku, czyli od momentu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Przed objęciem tej funkcji, Wroński przez wiele lat związany był z "Gazetą Wyborczą". Od 1 października 1990 roku pracował w kieleckim oddziale, a następnie w redakcji ogólnopolskiej. Specjalizował się w tematyce wojskowej i bezpieczeństwa, relacjonując wydarzenia z Iraku i Afganistanu. Później zajmował się polityką krajową jako korespondent sejmowy. Przez rok prowadził również poranek w radiu Tok FM.

