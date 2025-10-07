Łukasz Mejza dostał naganę! Został ukarany za zachowanie wobec senatora

Poseł Łukasz Mejza z PiS otrzymał naganę od sejmowej komisji etyki za swoje zachowanie.

Wszystko przez incydent który miał miejsce w restauracji w Nowym Domu Poselskim, gdzie Mejza spotkał senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żonę

Pomimo dwukrotnego wezwania, poseł Mejza nie stawił się przed komisją, by wyjaśnić swoje zachowanie.

Mejza ukarany! Dostał naganę

O tym, że poseł Łukasz Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki powiadomiła posłanka, która zasiada w komisji, Ewa Schädler z Polski 2050. Kara dotyczy sytuacji opisanej we wrześniu przez media, a przypomnijmy, że chodziło o incydent z udziałem posła Łukasza Mejzy, do którego doszło w kwietniu w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Posłanka Schädler wyjaśniła, że poseł Mejza był tam wtedy ze swoim dzieckiem na ręku i spotkał przy szwedzkim stole senatora Wadima Tyszkiewicza z żoną. - Bardzo wulgarnie odnosił się pan poseł zarówno do pana senatora, jak i do jego małżonki - wyjaśniła posłanka Schädler, w rozmowie z PAP.

CZYTAJ TEŻ: Znamy kolejne szczegóły burdy w sejmowej restauracji. Politycy PiS i PO oskarżają się nawzajem

- Z zimną krwią, z cynicznym śmiechem na twarzy, w obecności mojej żony mówił rzeczy, których nawet nie wypada powtarzać - komentował w "Rzeczpospolitej" Wadim Tyszkiewicz, gdy gazeta opisała sprawę.

- Ukaraliśmy posła Mejzę najwyższą karą, czyli naganą za jego zachowanie w restauracji sejmowej względem senatora Wadima Tyszkiewicza i jego małżonki - przekazała posłanka Ewa Schädler.

Polityczka nie chciała szczegółowo przytoczyć słów posła PiS, ale wskazała, że były to określenia m.in. z pogranicza ageizmu i seksizmu. Jak dodała z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłanka Schädler dodała, że poseł Mejza nie stawił się na komisji etyki, mimo że dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.

Jak komisja etyki może ukarać posła? Jest kilka kar

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, „którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła”.