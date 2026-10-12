Łukasz Gibała zapowiada powrót 20-minutowego biletu w Krakowie. To ma być jego pierwsza decyzja

Pierwszą decyzją ma być przywrócenie biletu 20-minutowego w krakowskiej komunikacji miejskiej

Gibała chce zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

Po objęciu urzędu Gibała chce przejrzeć sytuację w magistracie, miejskich spółkach i szpitalach

Część zapowiedzi będzie wymagała uchwał Rady Miasta Krakowa albo dodatkowych analiz finansowych

Powrót biletu 20-minutowego

Łukasz Gibała zapowiedział, że jego pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie przywrócenie wcześniejszej taryfy w krakowskiej komunikacji miejskiej, w tym biletu 20-minutowego.

Gibała przekonywał, że skrócenie ważności biletu do 15 minut było uciążliwe dla pasażerów. Jego zdaniem przy krakowskich korkach kwadrans często nie wystarcza, by dojechać do celu. Dodał, że zmianę taryfy można wprowadzić w ramach uprawnień wykonawczych prezydenta miasta.

Więcej wsparcia w szkołach, zmiany w urzędzie i spółkach

Wśród priorytetów Gibała wymienił lepszy dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Mówiąc o przemocy i autoagresji wśród młodzieży, zaznaczył, że nie przesądza o motywach konkretnych sprawców. Podkreślił jednak, że dzieci powinny szybciej trafiać do specjalistów.

Zapowiedział też rozmowy z dyrektorami szkół i ekspertami o dodatkowych środkach bezpieczeństwa. Opowiedział się również za zakazem używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach.

Po zaprzysiężeniu Gibała chce wprowadzić zmiany organizacyjne i kadrowe w magistracie oraz miejskich spółkach. Zapowiedział, że przyjrzy się składom rad nadzorczych i zarządów, a także stanowiskom dyrektorów, wicedyrektorów i pełnomocników w urzędzie. Zadeklarował również, że powoła do czterech zastępców prezydenta, a jednocześnie ograniczy liczbę stanowisk niższego szczebla.

Podkreślił, że o obsadzie stanowisk kierowniczych mają decydować kompetencje, a nie przynależność partyjna. Zapowiedział indywidualne rozmowy z radnymi, by uzyskać większość dla projektów wymagających uchwał Rady Miasta Krakowa. Zastrzegł jednak, że nie będzie oferował stanowisk w zamian za poparcie.

Raport otwarcia, szpitale i finanse miasta

Jednym z pierwszych dokumentów po objęciu urzędu ma być raport otwarcia, pokazujący stan spraw pozostawionych przez poprzednie władze. Gibała zapowiedział, że dokument ma poinformować mieszkańców o sytuacji miasta. Ewentualne sprawy mogące wskazywać na naruszenie prawa mają trafić do właściwych instytucji.

Gibała chce również sprawdzić sytuację miejskich szpitali, w tym ich finanse i ewentualne nieprawidłowości. Jego zdaniem jeden z dwóch szpitali miejskich wymaga pilnego programu naprawczego z powodu wysokiego zadłużenia.

W sprawie finansów miasta Gibała zapowiedział audyt oraz działania, które mają ograniczyć wydatki i presję ze strony deweloperów. Jako jedno z możliwych źródeł dodatkowych dochodów wskazał opłatę turystyczną. Przekonywał, że miasto ponosi koszty związane z ruchem turystycznym, podczas gdy bezpośrednio korzystają na nim przede wszystkim firmy z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.

Oficjalne wyniki przedterminowych wyborów z 11 października podała Państwowa Komisja Wyborcza. Część zapowiedzi Gibały może zostać zrealizowana decyzją prezydenta miasta. Pozostałe będą wymagały uchwał Rady Miasta Krakowa albo dodatkowych wyliczeń finansowych i poparcia radnych.

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