Ludzie zaczepiają Janusza Kowalskiego na ulicy. To mają mu do powiedzenia

Janusz Kowalski zwraca ostatnio uwagę na problem polskich rolników, którzy są niezadowoleni z importu zboża i rzepaku z Ukrainy. O tym mówił między innymi w RMF FM. - Trzeba myśleć o tym, w jaki sposób zahamować problemy polskiego rolnictwa, producentów zbóż i rzepaku. Ukraińskie zboże, ukraiński rzepak zalewa polski rynek. Wielu cwaniaków to wykorzystuje – stwierdził.

Powiedział też, co słyszy os osób, które go zaczepiają. - Spotykam bardzo wielu młodych ludzi, również na ulicy, którzy mnie zaczepiają i mówią „Popieramy pana” – mówił w RMF FM. Został też zapytany, jak ludzie na niego reagują. Wiceminister postanowił przy okazji wbić szpilę w wyborców PO i sympatyków Donalda Tuska.

- Bardzo dobrze. Oczywiście, czasami spotykam też adwersarzy, trzeba to uczciwie powiedzieć, ale ja z każdym jestem w stronie rozmawiać. Moje drugie imię to jest „dialog”. Ja nie mam problemu, żeby porozmawiać z adwersarzem. Trzeba rozmawiać ad rem, a nie ad personam. Ludzie Tuska najczęściej krzyczą. Wykrzykują swoje emocje, ale jak przychodzi do rozmowy merytorycznej, to uciekają, bo nie mają żadnych argumentów – skwitował Janusz Kowalski.

Sonda Co sądzisz o Januszu Kowalskim? Lubię go Nie lubię go Nie mam zdania

Moje drugie imię dialog.Tylko trzeba rozmawiać ad rem, a nie ad personam. Ludzie Tuska najczęściej krzyczą, wykrzykują swoje emocje, ale jak przychodzi do rozmowy merytorycznej, to uciekają, bo nie mają żadnych argumentów. pic.twitter.com/Sjl5O6FuzY— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) March 31, 2023