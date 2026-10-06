Ludzie Kaczyńskiego zareagowali na jego apel. Pieniądze popłynęły szerokim strumieniem

Kłopoty finansowe PiS nie mijają

PiS od dłuższego czasu boryka się z kłopotami, jeśli chodzi o finanse. Przypomnijmy, że te problemy wynikają z decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdań wyborczych i rocznych, co doprowadziło do zablokowania przez Ministerstwo Finansów wielomilionowych subwencji i dotacji. Zgodnie z przepisami, odrzucenie sprawozdania skutkuje nie tylko przepadkiem nienależnie pobranych kwot, ale przede wszystkim obniżeniem dotacji podmiotowej (zwrotu kosztów kampanii) oraz całkowitym wstrzymaniem subwencji budżetowej na kolejne lata.

Dlatego też Minister Finansów, opierając się na uchwałach PKW, zablokował wypłatę kolejnych transz. Dla partii oznacza to stratę rzędu kilkudziesięciu milionów złotych w skali całej kadencji. A to bardzo bolesne, ponieważ bez tych środków finansowanie bieżącej działalności biur, opłacanie ekspertów czy przygotowanie konwencji staje się bardzo trudne.

Dlatego też prezes Jarosław Kaczyński regularnie apeluje o wparcie i wpłaty. Jak się okazuje apele prezes przynoszą efekty. W tym roku w sumie wpłynęło 104 wpłaty, a co ciekawe spore kwoty wpłynęły na partię już po wakacjach, czyli we wrześniu, zwraca uwagę TVP Info.

Znana europosłanka w ostatnim czasie wpłaciła najwięcej na PiS

Jeśli przyjrzeć się wpłatom z ostatnich tygodni to najbardziej hojna była Jadwiga Wiśniewska. Europosłanka, jedna z najbardziej znanych kobiet w partii, która trzyma się blisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego choćby w czasie miesięcznic smoleńskich, w tym roku wpłaciła już dwa razy i to aż po 30 tys. zł (drugi raz w połowie września). Jednak najwięcej w tym roku pieniędzy na PiS przekazało małżeństwo były opozycjonistów z okresu PRL, czyli Andrzej Gwiazda i jego małżonka Joanna Duda-Gwiazda. Oboje wpłacili po 69 tys. 990 zł.

Wśród wpłat, które zwracają uwagę jest też ta od Patryka Jakiego. Europoseł w lipcu przekazał 20 tys. zł. Sam Jarosław Kaczyński, także w lipcu, wpłacił 14 tys. zł i była to jego pierwsza wpłata w 2026 roku.

11