Listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego - kandydaci Konfederacji

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w dniach 6–9 czerwca 2024, a w Polsce data wyborów do PE to 9 czerwca (niedziela). Polska jest podzielona na 13. okręgów wyborczych, wybieranych jest w naszym kraju 53 europosłów. Niżej pełne listy kandydatów do europarlamentu w wyborach 2023 z Konfederacji.

Okręg numer 1: województwo pomorskie 1. WIPLER Przemysław Janusz, prawnik 2. PEREK Lidia Maria, przedsiębiorca 3. SZYMAŃSKI Krzysztof, przedsiębiorca 4. KLEIN Piotr Grzegorz, przedsiębiorca 5. GRZEGORZEWSKA Agnieszka Anna, doradca ds. nieruchomości 6. MAZUR Dominik, menedżer 7. OLCZYK Przemysław Tadeusz, przedsiębiorca 8. SAWICKI Łukasz Marek, rolnik 9. FLISIKOWSKA Hanna Agnieszka, drukarz 10. KOŁC Natalia Grażyna, pedagog Okręg numer 2: województwo kujawsko‑pomorskie 1. OZDYK Sławomir specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego 2. MENTZEN Tomasz Jacek, przedsiębiorca 3. RUDNICKI Paweł inżynier, budownictwa 4. PAWŁOWSKI Mirosław Bolesław, inżynier elektronik 5. ORZELSKA Beata, ekonomista 6. KAFKA Izabela Alicja, przedsiębiorca 7. SIKOROWSKI Tomasz, rolnik 8. BINKOWSKA Anna Maria, organizator usług gastronomicznych 9. KŁOSOWSKA Julia, student 10. ŁASIŃSKI Marcin Tomasz, kontroler finansowy Okręg numer 3: województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie 1. LISIECKI Piotr Cezary, wydawca 2. KRYSIAK Jan, przedsiębiorca 3. KICIŃSKI Karol Cyprian, informatyk 4. JASKOWSKI Zbigniew, ekonomista 5. GOŁĘBIEWSKA Paulina, księgowa 6. WOJCIECHOWSKA Katarzyna, inżynier budownictwa 7. DUDA‑BEJNAROWICZ Aneta, wychowawca 8. DĘBKOWSKA Agnieszka Anna, terapeuta 9. WIŚNIEWSKA Magdalena, ekonomista 10. KRUPIŃSKI Konrad, rolnik Okręg numer 4: część województwa mazowieckiego z Warszawą 1. KAMIŃSKI Krystian Patryk, przedsiębiorca 2. ZAJĄCZKOWSKA‑HERNIK Ewa, dziennikarz 3. RUCHNIEWICZ Diana Danuta, przedsiębiorca 4. PAWEŁCZAK Sylwia Maria, dziennikarz 5. WIADROWSKA Liliana, dziennikarz 6. GROSZKOWSKA Agnieszka, specjalista do spraw rozwoju produktu 7. KOMINEK Mikołaj, rolnik 8. OWSIANKA Dominik, dyrektor biura 9. KALINOWSKA Paulina Adrianna, grafik komputerowy 10. WILK Bartłomiej Fabian, magazynier Okręg numer 5: część część województwa mazowieckiego 1. FORYŚ Rafał Jan, technik dentystyczny 2. TUCHOLSKI Marek Marcin, politolog 3. DĄBROWSKI Jarosław, nauczyciel 4. WILK Kamil, nauczyciel 5. KOMOSA Elżbieta Agnieszka, nauczyciel 6. SZADKOWSKA Katarzyna, księgowa 7. GOZDUR Aneta, przedsiębiorca 8. WOŹNIAK Jacek Michał, kierownik sprzedaży 9. DUDA Jolanta, finansistka 10. KOMOROWSKI Łukasz, rolnik Okręg numer 6: województwo łódzkie 1. WILK Jacek, adwokat 2. KRASOWICZ Justyna Irena, przedsiębiorca 3. MROCZEK Kamil, konstruktor 4. KRAWCZYK Krzysztof, kierowca zawodowy 5. GRABARCZYK Tomasz Michał, politolog 6. POREDA Paula, przedsiębiorca 7. ŚWIECIANOWSKA Aleksandra, szwaczka 8. KWAPISIEWICZ Marek Łukasz, specjalista ds. marketingu i sprzedaży 9. KACZYŃSKA‑KRAL Agata Magdalena, prawnik 10. DOMAGAŁA Klaudia Ewa, księgowa Okręg numer 7: województwo wielkopolskie 1. BRYŁKA Anna Mirosława, prawnik 2. TOMCZAK Witold Stanisław, lekarz 3. KUŚWIK Andrzej Antoni, przedsiębiorca 4. BĄKOWSKI Marek, ogrodnik 5. SPALONY Dorota Weronika, informatyk 6. GIERTYCH Danuta, rolnik 7. WAWRZYNIAK Piotr Wojciech, adwokat 8. KUFFEL Anna Marzena, rolnik 9. STOCH Anna Bożena, sekretarka medyczna 10. JÓŹWIAK Maciej, przedsiębiorca Okręg numer 8: województwo lubelskie 1. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, nauczyciel akademicki 2. HUBER Sebastian Czesław, rolnik 3. KOSIOROWSKA Agnieszka, fryzjer 4. KŁODA Lucyna Teresa, rolnik-hodowca 5. MEKLER Rafał, przedsiębiorca 6. JAŁOWIEC Katarzyna Daria, przedsiębiorca 7. MAZOWIECKI Rafał, rolnik 8. BARAŃSKA Sylwia, urzędnik 9. FERENC Monika, urzędnik 10. KANIA Rafał, programista aplikacji Okręg numer 9: województwo podkarpackie 1. BUCZEK Tomasz Wojciech, przedsiębiorca 2. PIKUŁA Karolina Anna, stewardesa 3. BERKOWICZ Adam Roman, przedsiębiorca 4. JAWORSKI Tomasz Jakub, dyrektor do spraw informatyki 5. SZCZUTKO Ewelina Ewa, rolnik 6. GÓRSKA‑HOŁYST Milena, kierownik projektu 7. ZAJĄC Alicja, nauczyciel 8. ZBOCH Wojciech Bartosz, inżynier planista 9. POMYKAŁA Piotr Jan, nauczyciel 10. SŁODYCZKO Andrzej Arkadiusz, emeryt wojskowy Okręg numer 10: województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie 1. BERKOWICZ Konrad Szczepan, parlamentarzysta 2. BRAUN Grzegorz Michał, parlamentarzysta 3. JASKÓŁKA Nadzieja, neurologopeda 4. KONARSKI Artur Marian, rolnik 5. IWAN Jasna Gabriela, artysta-rzeźbiarz 6. DRWAL Aleksandra Urszula, specjalista do spraw rekrutacji pracowników 7. NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna, kasjer handlowy 8. KRAJEWSKI Konrad Krzysztof, fotograf 9. STRZELEC Marcin Piotr, rolnik 10. DZIADOSZ Jagoda, diagnosta laboratoryjny Okręg numer 11: województwo śląskie 1. SYPNIEWSKI Marcin, prawnik 2. FRITZ Roman Henryk, przedsiębiorca 3. GRAJNY Robert Łukasz, administrator systemów komputerowych 4. PECKA Jacek, przedsiębiorca 5. MODZELEWSKA Bożena Krystyna, doradca polityczny i publiczny 6. SARRÉ Sebastian Jakub, przedsiębiorca 7. BOCZEK Hanna Dorota, przedsiębiorca, 8. MEHLICH Natalia Maria, ratownik wodny 9. RYSZKA Katarzyna, doradca finansowy 10. SOŚNIERZ Dobromir Andrzej, polityk Okręg numer 12: województwo dolnośląskie i województwo opolskie 1. TYSZKA Stanisław, wykładowca akademicki 2. CZECH Marta Anna, chemik 3. PIOTROWSKI Maciej Janusz, doradca podatkowy 4. PŁACZEK Grzegorz Adam, przedsiębiorca 5. KIEPURA Aleksandra Maria, przedsiębiorca 6. WILK Ryszard Jakub, przedsiębiorca 7. KLIMEK Paulina Joanna, przedsiębiorca 8. SKAWIŃSKI Ryszard Stanisław, przedsiębiorca 9. WĘGRZYN Dorota Elżbieta, operator urządzeń produkcyjnych 10. GRZECHNIK Robert Sebastian, przedsiębiorca Okręg numer 13: województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie 1. SOSNOWSKA Magdalena, ekonomista 2. SOWIŃSKI Marcin Bartosz, lekarz 3. OLECH Dariusz, diagnosta laboratoryjny 4. BAGDZIŃSKA Urszula, nauczyciel 5. SULAWIAK Andrzej Mariusz, zarządzający przedsiębiorstwem 6. TERESIŃSKA Aleksandra Zofia, zarządzający przedsiębiorstwem 7. JAGIEŁŁO Jakub Bogusław, programista aplikacji 8. JABŁOŃSKA Izabela, gospodyni domowa 9. PODOLSKI Łukasz, marynarz żeglugi śródlądowej 10. SYGUTOWSKI Marcin, przedsiębiorca