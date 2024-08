List gończy wobec b. prezesa RARS Michała Kuczmierowskiego

Obrońca Kuczmierowskiego zapowiada zażalenie wobec działań prokuratury

W czwartek, 22 sierpnia, sąd na wniosek prokuratora zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego prezesa RARS, co pozwoliło na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym. Obrońca Kuczmierowskiego zapowiedział zażalenie.

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w RARS i zarzutami m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Miejsce pobytu Michała Kuczmierowskiego, a także innego podejrzanego w tej sprawie Pawła Sz., jest nieznane. Za zarzucane obu podejrzanym czyny grozi do 10 lat więzienia.

Sprawozdanie RARS za 2023 r. Czy popełniono przestępstwo?

W bilansie budżetowym nie było na tyle poważnych zarzutów, by sprawozdanie RARS za 2023 r. odrzucić; ale to nie jest kwestia zestawienia faktur, tylko przestępstw, które muszą zostać rozliczone; to nie sprawozdanie było złe, zła była polityka - stwierdził w poniedziałek szef KPRM Jan Grabiec.

Obecnie toczy się śledztwo ws nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do których miało dojść w czasach poprzedniego rządu. Prokuratura chce postawić zarzuty m.in. b. prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu.

B. premier Mateusz Morawiecki uznał to za "kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy D. Tuska" i nagonkę opartą "na kłamstwach, manipulacjach i półprawdach". We wpisach na platformie X Morawiecki oświadczył, że jest "w pełni przekonany o uczciwości M. Kuczmierowskiego", a w późniejszej rozmowie w TV Republika stwierdził, że obecny szef KPRM wiedział, iż w RARS "wszystko jest w porządku", bo - jak powiedział -

czy gdyby były jakiekolwiek podstawy, żeby ścigać prezesa RARS, to prawa ręka Tuska, pan Jan Grabiec podpisałby sprawozdanie finansowe tej instytucji?

Chodzi o sprawozdanie RARS za 2023 r., które zaakceptował Grabiec.

Kwestia listów żelaznych dla Kuczmierowskiego i dla Pawła Sz.

"Mamy podejrzenia, gdzie obaj panowie mogą się znajdować. Natomiast tymi podejrzeniami się nie dzielimy" - powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Piotr Nowak.

Pytany o ewentualne wydanie listów żelaznych dla Kuczmierowskiego i dla Pawła Sz. "Wnioski kieruje się do sądu. My jesteśmy stroną. Możemy wyrazić swoje stanowisko co do wniosku" - odpowiedział. Przekazał, że ma wiedzę, głównie z sądu, że taki wniosek wobec Pawła Sz. wpłynął. "Natomiast gospodarzem w tym przypadku jest sąd" - podkreślił rzecznik PK.

W lipcu prokuratura postawiła dyrektorce biura zakupów RARS Justynie G. i kierowniczce z tego biura Joannie P. zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, co miało polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów RARS w związku z realizacją grantu unijnego w kwocie 114 milionów euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy.