Lider AgroUnii podał konkretną datę dla Janusza Kowalskiego. To planują rolnicy

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, który mówił o porozumieniu z wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim. – Będziemy ustalać, co po świętach. Ja uważam, że Polska będzie musiała stanąć albo w Warszawie, albo na granicy z Ukrainą. Trzeba to będzie jasno pokazać i wyartykułować. My robimy wszystko, co możemy, żeby tych protestów nie było – mówił w studiu.