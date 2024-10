Lewica ma duży problem! Będzie rozpad?! "Jestem zwolenniczką wyjścia"

Razem opuści Lewicę?!

Czy Lewicę czeka polityczne trzęsienie ziemi? Na takie pytanie odpowiedzi udzieliła Marcelina Zawisza w Polsat News. Posłanka odpowiedziała zaskakująco szczerze, że decyzje zapadną na kongresie partii Razem. - W ten weekend będziemy obradować i zdecydujemy co robimy zarówno w najbliższej jak i w dalszej przyszłości - oznajmiła wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Następnie było jeszcze ciekawiej!

- Ja jestem zwolenniczką wyjścia z klubu Lewicy, ze względu na tą trudną sytuację, w której się znajdujemy - wyjaśniła. - Uważam, że to będzie zdrowe dla nas, jako dla organizacji i dobre dla współpracy z Nową Lewicą. Ta sytuacja, w której my krytykujemy działania rządu, w którym oni są i jednocześnie jesteśmy razem w klubie jest głęboko niezdrowa - podkreśliła.

Według niej bycie w opozycji (partia Razem nie weszła do rządu - red.) "to nie jest bycie Smerfem Marudą", jak nazwał polityków partii poseł Lewicy Tomasz Trela. - To jest pokazywanie błędów, wypaczeń, pokazywanie kierunków i proponowanie pozytywnych zmian. I to wielokrotnie robiliśmy - powiedziała Zawisza. Jednym z "punktów zapalnych" między partią Razem a rządem jest sytuacja finansowa w NFZ. - Wolę żeby się rozpadł klub Lewicy niż brać odpowiedzialność za system ochrony zdrowia, który się zaraz zawali - powiedziała.

Polityk została również zapytana, czy partia Razem wystawi własnego kandydata w wyborach prezydenckich. - Wyobrażam sobie wszystkie scenariusze, będziemy je omawiać na kongresie - odpowiedziała.

Referendum w Razem

Kilka dni temu media informowały, że członkowie partii Razem wzięli udział w referendum dotyczącym przyszłości ugrupowania w klubie parlamentarnym Lewicy. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" udział w nim miało wziąć ponad 800 osób z 3 tys. uprawnionych do głosowania. Zgodnie z przedstawionymi przez dziennik wynikami, chęć opuszczenia klubu Lewicy zadeklarowało 397 osób, a rozpoczęcia negocjacji ws. wejścia do rządu i ewentualnego zerwania koalicji z Lewicą - 172 członków.

