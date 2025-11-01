Leszek Miller uważa, że Zbigniew Ziobro może uciec przed aresztem: "Ma przetarty szlak do Budapesztu"

Leszek Miller z zadowoleniem komentuje działania prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry, przewidując poważne konsekwencje.

Były premier nie wyklucza, że Ziobro, podobnie jak Romanowski, może szukać azylu na Węgrzech.

Czy immunitet zostanie uchylony i czy były minister sprawiedliwości zdecyduje się na ucieczkę? Poznaj kontrowersyjne spekulacje!

Taki zarzut to poważna sprawa

Niemal ćwierć wieku temu po wielu godzinach przesłuchania przed sejmową komisją śledczą Leszek Miller nazwał Zbigniewa Ziobrę zerem. Od tego czasu wspomniani politycy uznawani są za swoich wielkich wrogów. Były premier w „Sednie Sprawy” Radia Plus został zapytany jak ocenia działania prokuratury wobec wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić mu 26 zarzutów, a także umieścić w areszcie dlatego wnioskują do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze. – Cieszy mnie to także z powodu zachowania Ziobry w odniesieniu do komisji śledczej, która usiłowała go przesłuchać, jak unikał tego spotkania z komisją, jak próbował się wywijać z odpowiedzi. Taki zarzut jak stworzenie i kierowanie zorganizowanym związkiem przestępczym to jest bardzo poważna rzecz - mówi Leszek Miller.

Miller nie byłby zdziwiony gdyby Ziobro wybrał Węgry

Leszek Miller wspomina, że ponad dekadę temu, kiedy Zbigniew Ziobro miał być postawiony przed Trybunałem Stanu w Sejmie nie udało się znaleźć wystarczającej większości. - Myślę, że tym razem będzie inaczej i wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu przejdzie. Mam nadzieję, że tak się stanie – komentuje były szef SLD. Jednocześnie Miller nie wyklucza, że Ziobro będzie chciał wymknąć się z rąk wymiaru sprawiedliwości. - Droga do Budapesztu jest już przetarta. Więc wcale bym się nie zdziwił jak by się okazało, że pan Zbigniew Ziobro wykorzysta tę możliwość. Trzeba się liczyć z tym, że ludzie PiS, którzy będą znajdowali się w takiej gorącej sytuacji, będą obawiali się procesu sądowego będą uciekać z Polski – uważa były premier.

L. MILLER: CIESZĄ MNIE DZIAŁANIA PROKURATURY WOBEC ZIOBRY