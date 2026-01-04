Leszek Miller ocenił działania Donalda Trumpa w Wenezueli. Może zapomnieć o pokojowym Noblu?

Atak USA na Wenezuelę wywołał dyskusje o jego przyczynach i konsekwencjach, z zaskakująco letnimi reakcjami Rosji i Chin.

Leszek Miller zauważył, że atak na Wenezuelę jest zaskakujący, biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje prezydenta Trumpa, który zapowiadał koncentrację na problemach wewnętrznych USA i odejście od roli "policjanta świata".

- Stało się zupełnie inaczej niż Trump mówił, i teraz świat musi to jakoś przetrawić. Pierwsze reakcje czy Unii Europejskiej, czy głównych mocarstw, oprócz Ameryki, czyli Chin i Rosji, są raczej letnie. Takie, jakby coś jakby sugerowano, że cała ta akcja została przeprowadzona w tajnym porozumieniu – rozważał były premier.

Dodał, że letnia reakcja Rosji i Chin jest szczególnie intrygująca, zważywszy na fakt, że Wenezuela była ich klientem w kwestii zakupu broni. Miller ironicznie skomentował również szanse Trumpa na Pokojową Nagrodę Nobla.

- Jeżeli pan Trump liczył na Pokojową Nagrodę Nobla, no to zdaje się właśnie w ten sposób wszelkie szanse utracił. Chyba, że świata to nie będzie specjalnie interesować, świat na to machnie ręką - stwierdził.

Waldemar Pawlak podkreślił, że sukces militarnej akcji nie gwarantuje stabilizacji w Wenezueli.

- Jest takie stare powiedzenie napoleońskie, że bagnetami łatwo zaprowadzić porządek, ale trudno na nich wysiedzieć. I zobaczymy jak to będzie się rozwijało, bo niewątpliwie od strony militarnej ta akcja była perfekcyjnie przeprowadzona - powiedział Pawlak.

Zaznaczył, że utrzymanie spójności struktur, zwłaszcza wenezuelskiej armii, może doprowadzić do spokojnej zmiany rządu lub przejściowego rozwiązania. Zauważył również, że obecna sytuacja w Wenezueli charakteryzuje się chaosem i brakiem jasnego przywództwa.

Wewnętrzne problemy Trumpa

Byli premierzy zgodnie zasugerowali, że atak na Wenezuelę mógł być podyktowany chęcią prezydenta Trumpa do poprawy swojego wizerunku w obliczu wewnętrznych problemów.

- W kulturze amerykańskiej, w sztuce, w filmie amerykańskim, w literaturze jest taki modny wątek, że jeżeli amerykański prezydent ma kłopoty wewnętrzne, to najlepiej gdyby wypowiedział jakąś małą wojnę. A ma kłopoty wewnętrzne, o tym też świadczą sondaże – wskazał Pawlak.

Leszek Miller dodał, że Trump boryka się z "bardzo poważnymi kłopotami wewnętrznymi", a akcja w Wenezueli może być próbą "pokazania skuteczności" i zdobycia punktów politycznych.

Potencjalne konsekwencje

Goście programu zwrócili również uwagę na potencjalne globalne konsekwencje wydarzeń w Wenezueli. Pawlak obawia się, że może to doprowadzić do "koncertu mocarstw", gdzie USA, Rosja i Chiny będą dążyć do utrzymania swoich stref wpływów, co może negatywnie wpłynąć na proces pokojowy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Leszek Miller podkreślił, że przejęcie kontroli nad złożami ropy w Wenezueli, które są jednymi z największych na świecie, może doprowadzić do spadku cen ropy.

- Złoża ropy naftowej w Wenezueli są większe niż Iranu. To jest chyba 1/5 światowa, więc to może być sytuacja taka, że jeżeli by skutecznie przejęli kontrolę nad tymi złożami, to ceny ropy spadną. To akurat dla Rosji będzie zła wiadomość – podsumował Miller.

