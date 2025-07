Lech Wałęsa opuścił szpital. Gdzie teraz będzie dochodził do siebie?

Lech Wałęsa wraca do domu po operacji barku! Były prezydent opuścił szpital w sobotę, o czym poinformował jego współpracownik Marek Kaczmar. Jak sam napisał na Facebooku: "Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało...". Dolegliwości bólowe zmusiły go do interwencji chirurgicznej.

i Autor: AKPA