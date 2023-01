Wielka kłótnia w rodzinie Wałęsów! Poszło o ważną ustawę

Kempa ostro do Cimoszewicza. „Powinien sam się zrzec immunitetu”

W piątek Sejm przegłosował projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Największe ugrupowania opozycyjne, w tym Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska-PSL wstrzymały się od głosu, pomagając PiS przyjąć ustawę. Przeciw zagłosowali politycy Solidarnej Polski, Konfederacji oraz Polski2050.

Zachowanie partii Donalda Tuska nie spodobało się Lechowi Wałęsie. Z ust byłego prezydenta padły wyjątkowo mocne słowa!

„W związku z dzisiejszym głosowaniem posłów Platformy Obywatelskiej otwierającej drogę PiSowi do środków Unijnych , mimo łamania Konstytucji i zasad demokracji, postanowiłem wycofać swoje sympatyzowanie z PO” – ogłosił na Facebooku. I choć dodał, że „Tuska popierał i popiera”, bo tylko on jest w stanie wygrać z PiS, to jego słowa odbiły się szerokim echem w Platformie.

Jarosław Wałęsa: Jestem po rozmowie z ojcem

Emocje ojca próbuje studzić jego syn Jarosław Wałęsa (47l.), poseł KO. - Jestem po rozmowie z ojcem. Wszystko wyjaśniłem i ciągle liczę na poparcie mojego ojca. Codziennie wiele małych i średnich firm ulega likwidacji. Fundusze z KPO mogą ograniczyć tę falę i dlatego czasem w Sejmie trzeba podejmować decyzje, które są dalekie od ideału – mówi nam.

Tymczasem Lech Wałęsa jeszcze ostrzej swoją decyzję skomentował we „Wprost”. – Cofam swoje poparcie dla nich, nie mogę inaczej postąpić. Nigdy nie brałem pod uwagę, że taki błąd popełnią, nie przypuszczałem, że są tacy naiwni. To głupie i okropne – ocenił. Zachowanie posłów PO określił jako „zdradę ojczyzny" i dodał, że „ma gdzieś taką opozycję". KS,kbar

