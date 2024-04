Lech Wałęsa nagle wypalił! Mocne słowa do sympatyków Tuska

To oni będą doradzać Tuskowi! Wiemy, kim są nowi doradcy szefa rządu

Politycy z niecierpliwością czekają na zbliżający się weekend. To właśnie teraz 7 kwietnia, w niedzielę rozstrzygnie się, kto tak naprawdę wygra bój o władzę w tak ważnym dla Polski lokalnej obszarze samorządów. Dlatego też liderzy partii i działacze od prawa do lewa nawołują ostatnio o wzmożoną mobilizację, a niektórzy nawet, jak się okazało – apelują o tzw. „nieprzeszkadzanie”.

Były prezydent Lech Wałęsa zwrócił się z takim apelem do sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczył, że nachodzące wybory mogą okazać się zwycięskie dla partii Tuska, która to zadba, jego zdaniem, o „właściwy rozwój Polski”. – Zwracam się z polityczną prośbą. Mamy szansę mimo wszystko na dość szybkie uporządkowanie właściwego rozwoju Polski opartego na prawie, uczciwości i trójpodziale władz przy wolnej prasie – oznajmił Lech Wałęsa, zwracając się do swoich fanów.

– Tak się ułożyło, że możemy to osiągnąć z premierem Tuskiem i jego drużyną – dodał.

– Dlatego nie przeszkadzajcie mu w tym, a gdzie tylko możliwe wspierajcie jego działania i jego drużynę. Tym razem w wyborach samorządowych. O to proszę i do tego namawiam – przekonywał Wałęsa.

Wpis nie pozostał bez reakcji internautów… – Tak Panie Prezydencie,wspierajmy ,bo tylko pod rządami Premiera Tuska Polska może być demokratycznym krajem rozwijającym się i bezpiecznym co już widać jak jesteśmy traktowani na arenie międzynarodowej – ktoś napisał.

– Tak pranie Prezydencie Lechu Wałęsa. Stoimy murem za Donaldem Tuskiem i jego drużyną. Głosuję na PO! – brzmiał inny komentarz.

Pod apelem pojawiły się także głosy krytyki. – Mamy wspierać gościa, który oszukał nas w pierwszych 100 dniach? 100 konkretów na 100 dni. Zrealizował 8. Won z takimi oszustami! – oburzał się ktoś inny.

– P.Prezydencie trzeba policzyć głosy... Tyle o waszej uczciwości i trójpodziale władzy – pisał internauta.