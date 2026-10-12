Lawina wpisów po zwycięstwie Gibały w Krakowie. "Kraków pokazał dziś ekipie Tuska czerwoną kartkę!"

Kraków wybrał nowego prezydneta. Z oficjalnych i pełnych danych PKW wynika, że na Łukasza Gibałę, założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zagłosowało w niedzielę 161,184 osoby, a na popieraną przez KO i PSL senator Monikę Piątkowską 98,306 osób. W pierwszej turze przedterminowych wyborów przed dwoma tygodniami Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Piątkowska 29,91 proc. Frekwencja wyniosła 43,50 proc. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

W sieci od razu po opublikowaniu jeszcze pierwszych sondażowych wyników ruszyła lawina komentarzy. Wielu polityków wprost nie ukrywało, że cieszy ich takie rozstrzygnięcie walki o fotel włodarza miasta, przede wszystkim ze względu na to, że to sygnał dla obecnej władzy Donalda Tuska.

Poseł Jacek Sasin napisał wprost: - Kraków pokazał dziś ekipie Tuska czerwoną kartkę! Nie oglądajmy się na sondaże. Prawdziwy sprawdzian czeka nas za rok. Pokora, ciężka praca i konsekwentne przekonywanie Polaków do naszego programu. Robimy swoje! Gratuluję panu @LukaszGibala ! Kraków potrzebuje zmiany na lepsze. Teraz czas na konkretne działania i realną pracę na rzecz mieszkańców.

Wtórował mu Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS: - Potężna klęska KO w Krakowie! Tusk i Kosiniak-Kamysz dostają jasny sygnał: Polacy mają dość i chcą zmiany! Dziś Kraków, za rok czas na zmianę rządu w całej Polsce!

Także europosłanka i była premier Beata Szydło nie kryła zadowolenia: - Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa! Miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska. Gratuluję! Do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał.

Rafał Bochenek dodał: - Nowym Prezydentem Krakowa został @LukaszGibala To miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska pokazuje jak bardzo Mieszkańcom zależało na zmianie🙂 To nowy etap w historii miasta 😀✌️Ku przyszłości💪Gratulacje Panie Prezydencie @LukaszGibala

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Bogdan Zdrojewski zaś zastanawiał się nad tym, jak mieszkańcy Krakowa wybierają swoje władze i zauważył, że warto przyjrzeć się wyborom w Krakowie w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych:

- Przyznam, że nie wiem na czym polega „fenomen” Krakowa. Wybory samorządowe w tym fantastycznym mieście zawsze były dla mnie zagadką. Pamiętam rozmowę z pierwszym prezydentem prof. Jackiem Woźniakowskim. To był 1991 rok. Był zdruzgotany. Kłopotami i polityką. Potem liczne zwroty i dziś? Życzę pomyślności miastu, bo nie tylko tak wypada, ale dlatego, że to bardzo ważne miasto. Mam też nadzieję, że ta porażka KO to bezcenna lekcja na przyszły rok. Chyba tania, oby.