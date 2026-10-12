Oficjalne i pełne dane PKW. Gibała wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Miażdżąca przewaga!

Pełne dane PKW po drugiej turze wyborów w Krakowie

Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdecydowanie pokonał w niedzielę popieraną przez KO i PSL senator Monikę Piątkowską w walce o fotel prezydenta miasta. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Gibała zdobył 62,12 proc. głosów, a Monika Piątkowska 37,88 proc.

Czas na protesty wyborcze

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl poinformował, że od momentu obwieszczenia wyniku wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą, zacznie biec 14-dniowy termin na składanie protestów wyborczych, które do Sądu Okręgowego w Krakowie mogą wnosić wyborcy i pełnomocnicy wyborczy. W tym samym terminie – zgodnie z przepisami – powinno nastąpić zaprzysiężenie nowego prezydenta podczas sesji Rady Miasta Krakowa.

Kiedy ślubowanie nowego prezydenta? Jest data

Jak wcześniej informował dziennikarzy przewodniczący rady miasta Jakub Kosek, ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października. Do tego czasu swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

W pierwszej turze przedterminowych wyborów przed dwoma tygodniami Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Piątkowska 29,91 proc. Frekwencja wyniosła 43,50 proc.

Trzeci wynik w pierwszej turze miał Michał Drewnicki (PiS) z poparciem 17,50 proc., a czwarty Aleksandra Owca (Razem) - 6,91 proc. Kolejni byli: Daria Gosek-Popiołek z Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania 24 maja w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.