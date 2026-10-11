W sieci zawrzało po wyborach w Krakowie. Posypały się komentarze

Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, zdobywając według sondażowych wyników exit poll 61% głosów, pokonując Monikę Piątkowską (39%). Kandydat podkreślił, że po 24 latach Krakowianie "odzyskali swoje miasto".

Wybory były przedterminowe i odbyły się po tym, jak w maju, w wyniku referendum, z urzędu odwołany został poprzedni prezydent Aleksander Miszalski.

Wynik wyborów wywołał falę komentarzy polityków różnych opcji, którzy interpretowali go jako znaczącą zmianę i protest przeciwko dotychczasowej ekipie rządzącej, a sam Gibała wskazał na "fatalną sytuację finansową" miasta i konieczność wielu napraw w nadchodzących latach.

Wybory w Krakowie, według badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla głównych stacji telewizyjnych, zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Łukasza Gibały. Kandydat ten uzyskał 61 procent głosów, podczas gdy Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, zdobyła 39 procent poparcia.

Łukasz Gibała, podczas wieczoru wyborczego, wyraził ostrożność, podkreślając konieczność oczekiwania na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Niemniej jednak, zadeklarował: „wszystko wskazuje na to, że 11 października przejdzie do historii i że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto”. Odnosząc się do przyszłości, Gibała zaznaczył, że nadchodzące dwa lata będą niezwykle wymagające, wskazując na konieczność naprawy wielu aspektów funkcjonowania miasta oraz "fatalną sytuację finansową".

W trakcie jego wystąpienia, zgromadzeni w Forum Horyzonty goście skandowali hasła takie jak „Tu jest Kraków, nie Warszawa” oraz imię kandydata – „Łukasz”.

Komentarze polityków

Sondażowe rezultaty wyborów w Krakowie skomentował Tomasz Trela, poseł Lewicy.

- Dzisiaj pewne jest jedno, Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie. To ostateczny dowód na to, że w samorządzie liczy się konsekwencja, szacunek do miasta i jego mieszkańców oraz ciężka praca. My, prawdziwi samorządowcy, to wiemy - napisał.

Gratulacje Łukaszowi Gibale złożyła również inna posłanka Lewicy, Anna-Maria Żukowska, publikując krótki wpis na platformie X.

- Łukasz Gibała zdobywa funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Gratulacje! - stwierdziła.

Głosy opozycji

Poseł Janusz Kowalski również odniósł się do rezultatów, interpretując porażkę kandydatki związanej z obozem rządzącym jako "klęskę Donalda Tuska i kilku innych polityków".

- Klęska kandydatki Tuska, Domańskiego, Sikorskiego, Giertycha i Kołodziejczaka w Krakowie - napisał.

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, po ogłoszeniu sondażowych wyników, także zabrał głos w mediach społecznościowych. Stwierdził, że "po 24 latach rządów Platforma Obywatelska traci miasto". W swoim wpisie na platformie X, Berkowicz poszedł dalej, prognozując przyszłość PO w skali kraju.

- I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce - ocenił.

Była premier Beata Szydło również skomentowała zwycięstwo Łukasza Gibały, gratulując mu wygranej.

- Decydujący wpływ na wynik mieli wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał – napisała w serwisie X.

Analiza byłego prezydenta

Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa, na antenie Polsat News ocenił wyniki wyborów.

- Sądzę, że tu jest głównie kwestia ekipy, która rządziła poprzednio, czyli pana Miszalskiego. Ten wynik to protest przeciwko nim - podsumował.

Majchrowski dodał również, że doradzał Monice Piątkowskiej.

- Powinna zrezygnować z członkostwa w partii lub zawiesić członkostwo. To daje bardzo dużo. Powoduje, że człowiek nie jest zależny od swojej grupy. Miszalski zapłacił za to, że jako osoba związana z partią zatrudniał wiele osób związanych z nią, niefachowych - dodał.

W naszej galerii zobaczysz wieczór wyborczy Łukasza Gibały:

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