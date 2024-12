Lasy będą chronione przed wycinką. Nowe plany rządu i Lasów Państwowych

Politycy KO chcą wziąć się za Karola Nawrockiego! Chcą go dogłębnie "prześwietlić"

Co ich niepokoi?

Andrzej Duda na Barbórce. Przemówił do górników

Narada ws. lasów

Do dyskusji o przyszłości terenów zielonych doszło podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Na polecenie minister Hennig-Kloski, Lasy Państwowe przedstawiły swój plan zapewnienia ochrony dla 20 proc. lasów. Aktualnie 7,9 proc. drzewostanów objętych jest całkowitą ochroną (bez wycinki drzew). Jest to obszar 564 171 ha. Trwają już prace nad kolejną grupą lasów (647 071 ha), która zapewni dodatkowe 9,1 proc. powierzchni chronionej. W sumie leśnicy zaproponują obszar stanowiący 17 proc. powierzchni lasów. - Prezentowana lista musi być bezpieczna gospodarczo, aby nie wywołać turbulencji na rynku surowca. 17 proc. – to nasz konkret, rozłożony w czasie, ale realny – powiedział Witold Koss (62 l.), dyrektor generalny Lasów Państwowych.Lewica chce mieć kandydatkę na prezydenta? Wyborcy wybrali Dziemianowicz-Bąk

Rezerwaty, starolasy i lasy dla mieszczuchów

Podczas narady usłyszeliśmy zapowiedź tworzenia rezerwatów. - Przez ostatnie 8 lat w Polsce powstało zaledwie 36 nowych rezerwatów. My wyznaczyliśmy już 53 nowe, a docelowo będzie ich 100 – ogłosiła minister Paulina Hennig-Kloska.

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała (42 l.) przedstawił nowe pojęcie, które pojawi się w przepisach - starolasy. Do tej kategorii kwalifikuje się 185 tys. ha. Kolejny pomysł resortu to 14 tzw. lasów społecznych wokół dużych miast, które będą służyły rekreacji.

Express Biedrzyckiej - Rafał Chwedoruk 02.12.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.