Kwaśniewski wysoko ceniony przez Polaków. Wygrywa wśród byłych prezydentów

Pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” zapytała który prezydent najlepiej sprawował swoją funkcję.

- Kwaśniewski zdobył 36,9 proc. wskazań, pozycję wicelidera zajął Lech Kaczyński z wynikiem 15,7 proc. głosów, a trzecie miejsce należy do urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy (15 proc.) – podaje wprost.pl.

Słaby wynik uzyskał Bronisław Komorowski - 5,6 proc. Nieco lepszy był Lecha Wałęsa - 10,5 proc.

Kwaśniewski dla wielu jest symbolem wejścia Polski do UE

Szansa cywilizacyjna, jaką było wejście do UE, została przez nas na poziomie politycznym i sprawczym wykorzystana, a teraz jest wykorzystywana przez kolejne pokolenia - podkreślił były prezydent Aleksander Kwaśniewski na konferencji z okazji 20-lecia działalności jego fundacji "Amicus Europae".

Były prezydent podkreślił, że wielkim szczęściem jego pokolenia było to, że mogło ono uczestniczyć nie tylko jako świadek, ale także jako współautor wszelkich zmian, które się w Polsce dokonały. "A później wpisać się w tę nową polską rzeczywistość, czy to robiąc politykę, czy zajmując się biznesem, kulturą czy innymi dziedzinami. I korzystać z tej Polski, która dawała nam wolność, suwerenność, demokrację i poczucie, że wracamy do tej europejskiej rodziny, w której jest nasze miejsce, i zawsze tam było" - dodał b. prezydent.

Jak zaznaczył, "udało nam się też - 20 lat temu - doprowadzić do finału negocjacje z Unią Europejską, zakończyć sukcesem referendum europejskie i wpisać Polskę do UE". "Widać jak Polska bardzo się zmieniła, jak Polska ma bogatszą infrastrukturę, jak wyglądają, nie tylko piękniej i wygodniej polskie miasta, ale także miasteczka i polskie wsie" - podkreślił b. prezydent.

