Kwaśniewski ocenił rząd Tuska. Wskazał na te minusy

Już za dwa dni, czyli 13 grudnia minie rok od powstania rządu Donalda Tuska. To tradycyjnie czas podsumowań, wystawiania ocen oraz wytykania niedociągnięć. Dokonania koalicyjnego rządu ocenił również Aleksander Kwaśniewski, który był gościem w RMF FM. - Takiej koalicji, tak skomplikowanej, nie mieliśmy do tej pory w Polsce. Po drugie, jednak następuje odbudowa pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy bardziej znaczący aniżeli przez osiem lat pasywnej, eurosceptycznej polityki PiS. Po trzecie, sytuacja gospodarcza jest pod kontrolą - ocenił były prezydent. Aleksander Kwaśniewski wytknął również niedociągnięcia nowemu rządowi. - Po roku nie ma rzecznika prasowego. Opieranie tego przede wszystkim na aktywności premiera, który jest dobrym komunikatorem, ma niewątpliwy talent w tej kwestii, to jest za mało - stwierdził. - Co jest bardzo oczekiwane przez wyborców koalicji, a z różnych powodów idzie opornie. Sądzę, że podjęto tutaj sporo decyzji nie do końca przemyślanych, choć może nie dotyczy to już samego rządu. Komisji za dużo, gwiazd za mało. A jeżeli ktoś był już taką gwiazdą, gwiazdeczką, no to poszedł do Parlamentu Europejskiego - stwierdził były prezydent.

Najnowszy sondaż partyjny. PiS prowadzi

Jak głosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w listopadzie? Najnowszy sondaż dla "Rzeczpospolitej" przynosi zaskakujące wyniki. Dwie główne siły polityczne mają niemal identyczne poparcie, ale minimalną przewagę ma PiS (34,8 proc.); druga w sondażu jest KO z poparciem 34,5 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Gazeta zauważa, że główne obozy polskiej sceny politycznej umacniają się kosztem mniejszych ugrupowań. Dziennik podaje, że sondaż pokazuje też słaby wynik partii Razem po jej odejściu z klubu Lewicy w Sejmie.

Zanim jednak w Polsce odbędą się wybory parlamentarne, w 2025 wybierzemy prezydenta. Zgodnie ze słowami marszałka Sejmu, pierwsza tura wyborów może się odbyć w majówkę.

ZOBACZ GALERIĘ: Czułości Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich

Express Biedrzyckiej - Aleksander Kwaśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.