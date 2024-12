Szydło oceniła Nawrockiego. "Zwycięży jak Andrzej Duda"

Co zmieni się w polskiej armii za 15 lat? Będzie ważny dokument

Po kilku tygodniach Jarosław Kaczyński zdecydował, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta będzie Karol Nawrocki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej odwiedził już kilka miejscowości, choć oficjalna kampania jeszcze się nie zaczęła. Najnowsze sondaż pokazuje, że Rafał Trzaskowski ma kilka punktów przewagi, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głos chce oddać 36,9 procent wyborców. Z kolei Karol Nawrocki może liczyć na poparcie na poziomie 30,3 procent. Zdaniem Beaty Szydło, kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma szanse na wygraną. - Karol Nawrocki zwycięży, jak Andrzej Duda, który również był niedoceniany. Jest jedna, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o zwycięstwo -dobrze przeprowadzona kampania i praca, praca i jeszcze raz praca - oceniła Beata Szydło w Radiu ZET. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości pochwaliła również szefa sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. - Pan Karol Nawrocki robi doskonałą kampanię. Gratulacje dla Pawła Szefernakera i tego zespołu. Przy tych ograniczonych środkach, on musi spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, pomagać im, przedstawić swoją propozycję na prezydenturę - podkreśliła.

Wybory prezydenckie 2025 - kandydaci

Choć do oficjalnego startu kampanii wyborczej zostało trochę czasu, znamy już nazwiska kilku kandydatów, którzy wezmą udział w wyścigu o Pałac Prezydencki. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki powalczy o prezydenturę jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a Sławomir Mentzen będzie reprezentował Konfederację. Z kolei Szymon Hołownia będzie kandydatem Polski 2050. O głosy wyborców zamierza również powalczyć Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Z kolei Lewica ma zaprezentować swojego kandydata bądź kandydata w połowie grudnia. Wiele wskazuje na to, że będzie to Magdalena Biejat.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich najprawdopodobniej odbędzie się na początku maja w 2025 roku.

