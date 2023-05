Kwaśniewski o przełomie na Ukrainie. Trzy scenariusze

Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok i trzy miesiące, ale nie widać większych nadziei na to, że może się ona zakończyć szybko. Ukraińcy od kilku tygodni przygotowują się do kontrofensywy, ale analitycy nie mają złudzeń, że nie przyniesie ona aż tak wielkiego sukcesu, który mógłby przyśpieszyć zakończenie agresji i zmusić Rosję do negocjacji. Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego możliwe są trzy scenariusze dotyczące wojny na Ukrainie. - Pierwszy to zmiana na Kremlu, póki co nie wydaje się, że się wydarzy. Dwa - wyczerpujące się zasoby broni po stronie rosyjskiej i ludzkie po stronie ukraińskiej. Trzeci, na który mało zwracamy uwagę, to wybory amerykańskie - ocenił Aleksander Kwaśniewski na antenie TVN24. Przyznał, ze Joe Biden najpóźniej za kilka miesięcy będzie musiał mieć czym pochwalić się przed wyborcami. - Te wybory są w listopadzie przyszłego roku, a Joe Biden, który zdecydował się startować, najdalej wiosną musi mieć jakiś efekt. Albo udaną kontrofensywę ukraińską, albo jakiś plan pokojowy, albo coś - powiedział były prezydent.

