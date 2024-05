Kurski o swoich zarobkach w Banku Światowym: „Nie przywiozłem do Polski ani dolara”

o co chodzi?

To już koniec posła od Ziobry!? Tego się nie spodziewał...

co się dzieje?

Jacek Kurski powraca do polityki. Były prezes TVP kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Zajął drugie miejsce na mazowieckiej liście PiS. We wtorek, 28 maja, był jednym z gości "Wieczornego Expressu". Prowadzący program, Jacek Prusinowski, zapytał Kurskiego, ile dokładnie zarobił podczas swojej pracy w USA. – 236 tys. dolarów rocznie zarabiał każdy człowiek, który tam jest wydelegowany z jakiegokolwiek kraju, nie ma w tym żadnej tajemnicy. Po różnych odliczeniach na fundusze emerytalne i ubezpieczenie itd. na rękę wychodziło około 14 tys. dolarów – oznajmił Kurski i zapewniał, że pieniądze wydawał w całości. – Wydawałem dokładnie tyle, czyli 14 tys. miesięcznie – a szczególnie moja ukochana żona, którą serdecznie pozdrawiam! Nic nie zostawało w portfelu. Nie przywiozłem nawet dolara ze Stanów Zjednoczonych. Pewnie jakieś 100 dolarów w kieszeni może miałem... – stwierdził.

Wieczorny Express Jacek Kurski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Były prezes TVP był też pytany m.in. o charakter TVP za czasów jego prezesury. – Działałem na rzecz dobra publicznego. Jednym z elementów i konstruktywnych składników dobra publicznego jest pluralizm – wyjaśniał Kurski. Podkreślił, że prowadzona przez niego telewizja dawała ten pluralizm. Jak zaznaczył, dzięki temu dwa duże obozy, które są dziś w Polsce, „miały swoje media”.

– W większym stopniu telewizja Polska pod moim zarządem docierała do tego elektoratu konserwatywnego, tradycyjnego, a elektorat liberalno-lewicowy miał potężne media – w sensie procentowym prawdopodobnie silniejsze niż Telewizja Polska, TVN i w dużej części Polsat oraz inne elektroniczne media. W związku z czym i tak była przewaga drugiej strony, dzięki temu, że była Telewizja Polska w rękach ludzi rozumiejących ten kontekst pluralizmu – takich jak ja – była względna równowaga. Dzisiaj ma pan zamordyzm – powiedział w „SE” Jacek Kurski.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniał się były prezes TVP Jacek Kurski: