Express Biedrzyckiej

Kurczab-Redlich o nakazie aresztowania Putina: Niesłychanie ważny krok

W "Expressie Biedrzyckiej" gościła Krystyna Kurczab-Redlich reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji. Zapytana o to, czy nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze to tylko symbol czy coś więcej, odparła: - To jest niesłychanie ważny krok. To wstrząśnięcie opinią międzynarodową i pokazanie, że zbrodniarz jest zbrodniarzem. Rzeczywiście doprowadzenie Putina przed sąd w Hadze jest bardzo mało prawdopodobne, ale to wywołało szok w przestrzeni międzynarodowej, ponieważ 124 państwa, które ratyfikowały tzw. Statut Rzymski powołujący Trybunał, nie mogą już bezkarnie zaprosić Putina w swoje progi, bo będą musiały go aresztować.