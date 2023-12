Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Kukiz szczerze o rządach Morawieckiego i Tuska. Stawia sprawę jasno

jot | JP 11:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W czasie rozmowy w "Sednie sprawy" Paweł Kukiz zapytany o to, kogo poprze jeśli chodzi o nowy rząd: - Skoro mam taki wybór no to będę wybierał jednak rząd Mateusza Morawieckiego ponieważ pamiętam doskonale rządy Donalda Tuska sprzed ponad dekady. Nie jest to oczywiście też rząd moich marzeń, mówię o rządzie Mateusza Morawieckiego, ale z cała pewnością jest to lepszy wybór.