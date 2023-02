Kukiz bez ogródek o Sikorskim. „Sprzedajna sz***a”

Paweł Kukiz został poproszony o komentarz w sprawie Radosława Sikorskiego, która ostatnio wywołała sporo emocji. Przypomnijmy, że europoseł 2017 roku zasiada w radzie programowej Sir Bani Yas Forum ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie zarabia dzięki konsultacjom dyplomatycznym. Jak sam zeznał w oświadczeniu majątkowym, dostał za 100 tysięcy dolarów. – Radosław Sikorski jest albo kompletnym durniem albo sprzedajną szmatą – skwitował Paweł Kukiz w RMF FM.

Dziennikarz uznał, że lider Kukiz’15 tymi słowami chce mu się zrewanżować za to, co europoseł mówił kiedyś o nim samym. – Nie, tak uważam – odparł. Na argument, że Radosław Sikorski utrzymuje, iż wszystko odbywa się legalnie i nie bierze pieniędzy „pod stołem”, były muzyk także miał odpowiedź. – To jest troszeczkę tak, jakby Radosław Sikorski brał pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości w zamian za jakieś tam konsultacje – uznał. – Rozumiem już, skąd ten jego odlot. Jak się ma tyle kasy to rzeczywiście można odlecieć i czuć się nadczłowiekiem – podsumował Paweł Kukiz.

Sonda Zgadzasz się ze słowami Pawła Kukiza? Tak Nie Trudno powiedzieć