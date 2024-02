Kto zostanie prezydentem Wrocławia? Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Czy PO wystawi Jarosa?

Lista kandydatów na prezydenta Wrocławia nie jest zamknięta. O ponowny wybór zabiega prezydent Jacek Sutryk. Wciąż nadal nie zgłosiła swojego kandydata Platforma Obywatelska, której lokalni działacze proponują posła KO Michała Jarosa (43 l.). Z kolei mówi się, że PiS będzie reprezentowała posłanka Mirosława Agnieszka Stachowiak-Różecka (51 l.), choć jej partia nie podjęła jeszcze oficjalnej decyzji.

i Autor: SE Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory na prezydenta Wrocławia, to na kogo z poniżej listy oddałbyś swój głos?

Wybory prezydenta Wrocławia

Na kogo zagłosują wrocławianie? Sondaż Instytutu Badań Pollster wskazuje na Sutryka (45 proc. poparcia). - Z badania wynika po pierwsze, że może dojść do jego reelekcji, niezależnie w jakiej wystartuje Sutryk konfiguracji i pomimo niepewnej sytuacji jego zaplecza politycznego - mówi politolog prof. Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Po drugie - słabnie pozycja Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, co może świadczyć o marginalizacji PiS we Wrocławiu. Po trzecie, nie wiemy, czy w wyborach wystartuje Michał Jaros. Jeśli zamiast jego kandydatury PO poprze obecnego prezydenta, to Jacek Sutryk zapewni sobie reelekcję już 7 kwietnia – prognozuje ekspert.

Ciekawe na ile tę konfigurację zmieni start w wyborach Jerzego Michalaka z Bezpartyjnych Samorządowców i posłanki Izabeli Bodnar z Trzeciej Drogi.

Badanie wykonano w dniach 5-10 lutego na próbie 501 mieszkańców Wrocławia.