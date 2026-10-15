Kto zastąpi w Senacie ś.p. generała Różańskiego? Jedna z kandydatek zrobiłaby furorę w sieci

W sierpniu zmarł generał Mirosław Różański.

Od 2023 roku zasiadał on w Senacie.

Kto zatem zajmie jego miejsce?

Zarejestrowano oficjalnie cztery kandydatury.

Śmierć generała Różańskiego

Cała procedura wyborów uzupełniających do Senatu została zarządzona przez prezydenta Karola Nawrockiego po tragicznej śmierci Mirosława Różańskiego. Generał broni rezerwy zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, po długiej walce z chorobą nowotworową. Jego odejście było ogromną stratą dla polskiej polityki i wojskowości. Przed zaangażowaniem się w politykę, generał Różański był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, kończąc służbę na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2023 roku Mirosław Różański zdobył mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi, koalicji złożonej z PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni.

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Po późniejszym rozłamie w Polsce 2050, od marca bieżącego roku należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Zarejestrowani kandydaci

Na liście zarejestrowanych kandydatów znalazły się nazwiska, które doskonale znane są zarówno w regionie lubuskim, jak i w całej Polsce. O miejsce w Senacie zawalczy między innymi Joanna Senyszyn, była poseł lewicy i ceniona nauczycielka akademicka, która startuje z ramienia KW Nowa Fala Profesor Senyszyn. Obok niej do walki staje Janusz Kubicki, były prezydent Zielonej Góry, postać doskonale znana i wpływowa w lokalnej polityce. Kubicki ubiega się o mandat senatora z własnego KWW Po Pierwsze Lubuskie, co podkreśla jego niezależność i silne zakorzenienie w regionie.

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Niewątpliwie jednym z najbardziej wzruszających i symbolicznych startów jest kandydatura Zdzisławy Różańskiej, wdowy po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Nauczycielka z zawodu, startuje z KWW Koalicji 15 Października, co nadaje jej kandydaturze wyjątkowy wymiar emocjonalny i symboliczny. Stawkę zamyka Tomasz Naruszewicz, wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej, zgłoszony przez KWW Tomasza Naruszewicza.

Kto nie przeszedł przez sito wyborcze?

Choć do Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze zgłosiło się dwanaście komitetów wyborczych, które miały czas do 14 października na zgłoszenie swoich kandydatów, ostatecznie tylko pięć z nich złożyło wymagane dokumenty. Jednakże, nie wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte. Jak poinformował Mateusz Marciniak, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, komisja podjęła decyzję o odmowie rejestracji kandydata zgłoszonego przez KW Bezpartyjni Samorządowcy. Tym samym z politycznego wyścigu odpadł pan Sławomir Bładyko. Powód tej decyzji był jednoznaczny i bezdyskusyjny: brak wymaganej liczby minimum dwóch tysięcy podpisów poparcia dla jego kandydatury.

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