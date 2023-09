Kto wygrałby wybory, gdyby głosowali tylko mężczyźni? Zaskoczenia nie ma, Konfederacja na podium

Tusk: 15 października ludzie poczują, że to jest wolny kraj

Sondaż wyborczy. Jak będą głosować mężczyźni?

W sondażu wyborczym Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, brane do uwagę były głosy oddane przez mężczyzn. Zwycięzcą okazała się Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 35,35 proc. panów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska uzyskując 28,90 proc. poparcia. Trzecie miejsce należy do Konfederacji – 12,96 proc. Do Sejmu dostałaby się też Trzecia Droga. Na koalicję ugrupowań Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka – Kamysza chce zagłosować 11,05 proc. mężczyzn. Zwolenników ma też Lewica, którą popiera 7,94 proc. panów.

Gdyby o wyniku wyborów 15 października decydowały same kobiety, na podium mogą liczyć: PiS, KO i Lewica, a Konfederacja nie przekracza progu wyborczego.

Zjednoczona Prawica wygra wybory

Na czele sondaży wyborczych niezmiennie znajduje się Zjednoczona Prawica. W najnowszym sondażu wyborczym Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, na obóz rządzący chce głosować 36,76 proc. Polaków, a na drugim miejscu otrzymuje się Koalicja Obywatelska (30,44 proc.). Notowania największego ugrupowania opozycyjnego w ciągu miesiąca się spadły, wzrosło zaś poparcie dla PiS – o 1,17 proc. Ale w przeciwieństwie do sondażu pokazującego, jak głosują mężczyźni – trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga – 9,81 proc. poparcia. Konfederacja jest dopiero na piątym miejscu – 8,67 proc. głosów. Wyprzedza ją Lewica, na którą chce głosować 9,72 proc. ankietowanych.

