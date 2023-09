Kobiety wolą PiS. Zaskakujący sondaż

Co teraz z resortem?

Kobiety głosują na PiS

Najnowszy sondaż partyjny nie przynosi niespodzianek. Liderem jest Zjednoczona Prawica (36,76 proc.), którą goni KO (30,44 proc.) z Trzecią Drogą (9,81 proc.). Zgodnie ze wskazaniami Polaków w sondażu Instytutu Badań Pollster, poza podium znajdą się: Lewica i Konfederacja, ale ich kandydaci również mają szanse wejść do Semu.

Badanie poparcia dla tych komitetów wyborczych ale z podziałem na kobiety i mężczyzn przynosi jednak pewne zmiany. Okazuje się bowiem, że więcej kobiet niż mężczyzn chce zagłosować na Zjednoczoną Prawicę, KO oraz przede wszystkim Lewicę.

Najnowszy sondaż wyborczy nie pozostawia złudzeń. PiS ma powody do świętowania

i Autor: se SONDAŻ Kobiety

- To zjawisko jest znane od dawna, zarówno wśród wyborców PiS i PO, a od niedawna też Lewicy, której nowi, młodzi wyborcy to właśnie kobiety zainteresowane swoimi prawami np. do przerywania ciąży – tłumaczy politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk (54 l.).

4 proc. kobiet głosuje na Konfederację

Inaczej jest w przypadku Trzeciej Drogi, która ma więcej wyborców wśród mężczyzn. Wśród wyborców Konfederacji mężczyźni z kolei dominują znacząco nad paniami i stanowią aż 76 procent całości elektoratu. - W tym pierwszym ugrupowaniu mamy do czynieniami z wyborcami PSL, a Konfederacja ma patriarchalne podejście do wszystkiego, czyli zniechęca kobiety – tłumaczy ekspert.

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na grupie 1015 dorosłych Polaków.

Express Biedrzyckiej - dr hab. Tomasz Słomka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.