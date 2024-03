Kto powinien zastąpić Andrzeja Dudę? Aleksander Kwaśniewski mówi o kandydatkach!

Duda przekonał się, jak groźne są śmigłowce Apache. Zajrzał też do wnętrza M1a2 Abrams [ZDJECIA]

Andrzej Duda z powodzeniem wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku, a swój sukces powtórzył w 2020 roku. Kto ma szansę objąć fotel prezydenta w następnych wyborach prezydenckich? Pojawiają się pogłoski o kandydaturze Rafała Trzaskowskiego z KO, marszałka Sejmu Szymona Hołowni czy byłego premiera Mateusza Morawieckiego z PiS. Czy to dobre wybory?

- Wybory są za jakiś czas, to mija przeszłego roku. Zmiana na stanowisku prezydenta to jest sierpień przyszłego roku. Mamy spokojnie półtora roku, będziemy widzieć, co się dzieje - stwierdził Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Były prezydent może pochwalić się ogromnym doświadczaniem, sam w końcu lata temu sprawował ten urząd. Postanowił zatem wskazać cechy osoby, która byłaby jego zdaniem najlepsza jako następca Andrzeja Dudy. Nie wykluczył także, że w wyborach prezydenckich wystartuje kobieta.

- Prezydentem powinna być osoba doświadczona politycznie, która ma swoje opinie, która jest zdeklarowanym demokratą i nazwijmy to transatlantczykiem czyli NATO-wcem czyli rozumie, że ta struktura, której obchodzimy 25-lecie członkostwa, jest nam wszystkim niezwykle potrzebna. Wydaje mi się, że kilku kandydatów czy kandydatek spełnia takie wymogi. Tzn., że może być głową państwa na trudne czasy, mając niezbędne doświadczeniem otwartość wobec różnych środowisk politycznych, gotowość do dialogu itd. - stwierdził.

Jednocześnie Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że będzie lepiej, jeśli nie wskaże konkretnej osoby, by jej nie zaszkodzić. Zapewnił jednak, że nie brakuje właściwych kandydatów.

- Nie wymieniam żadnego nazwiska, bo zdaję sobie sprawę, że jak coś powiem w tej chwili to nie wiem, czy pomogę takiemu kandydatowi czy wręcz odwrotnie, ale uspokajam - w Polsce jest co najmniej kilka osób, które takim wymogom dobrej prezydentury na trudne czasu są w stanie sprostać - skwitował były prezydent.

