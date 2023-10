Kto posprząta plakaty wyborcze po wyborach? Ile jest na to czasu?

i Autor: Eska Kto posprząta plakaty wyborcze po wyborach?

Wybory parlamentarne 2023 już w tę niedzielę. 15 października do urn ruszą wyborcy w całym kraju. Oznacza to, że już w niedzielę wieczorem wszystkie plakaty wyborcze stracą ważność. Kto odpowiada za ich usunięcie? Ile będzie na to czasu?