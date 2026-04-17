KSP Rusza z Kampanią "Decyzje": Bezpieczeństwo Kobiet w Przewozach na Aplikację

Kampania "Decyzje" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa kobiet korzystających z przewozów na aplikację, poprzez edukację w zakresie potencjalnych zagrożeń i nauczenie, jak ich unikać. KSP podkreśla konieczność przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak weryfikacja danych pojazdu i kierowcy, udostępnianie trasy bliskim oraz świadoma obserwacja przebiegu podróży.

Genezą kampanii są wcześniejsze przypadki przestępstw seksualnych (w tym gwałtów) wobec kobiet korzystających z aplikacji przewozowych, co skłoniło policję do podjęcia skoordynowanych działań profilaktycznych. Kampania ma na celu uświadomienie kobietom potencjalnych zagrożeń, a także przewoźnikom, że problem jest realny, oraz przekazanie sygnału, że wszelkie naruszenia są ścigane.

Kampania nie obarcza winą konkretnych grup, ale zwraca uwagę na globalny problem bezpieczeństwa, mając na celu budowanie świadomości zarówno wśród użytkowniczek, jak i przewoźników, a także podkreślając cywilizowany charakter kraju, w którym naruszenia standardów są ścigane.

Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa

KSP przedstawia zbiór podstawowych zasad, których przestrzeganie może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z przewozów na aplikację. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie sprawdzić numer rejestracyjny, markę, model samochodu oraz dane kierowcy w aplikacji, a także nie wsiadać do samochodu, jeśli jakiekolwiek dane różnią się od tych wyświetlonych w aplikacji. Należy odmawiać przejazdów oferowanych poza aplikacją oraz prośby o anulowanie kursu. Przed rozpoczęciem podróży zaleca się udostępnienie trasy bliskiej osobie lub poinformowanie jej o przejeździe, a w razie potrzeby, podczas jazdy, warto pozostawać w kontakcie telefonicznym z zaufaną osobą. Ważne jest również, aby obserwować, czy kierowca porusza się zgodnie z wyznaczoną trasą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zachowania kierowcy lub okoliczności, należy zrezygnować z przejazdu. W sytuacji zagrożenia należy natychmiast skorzystać z numeru alarmowego 112 lub dostępnych funkcji bezpieczeństwa w aplikacji.

Centralnym elementem kampanii jest film profilaktyczny, który podkreśla znaczenie czujności, rozwagi i odpowiedzialności w codziennych sytuacjach. Materiał ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i reagowanie na wszelkie sygnały niepokoju.

Geneza kampanii

Podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w wywiadzie dla "Porannego Ringu" wyjaśnił motywy stojące za kampanią.

- Punktem wyjścia kampanii jest zamach na wolność seksualną. Cztery lata temu wszyscy zetknęliśmy się z nowym podejściem kultowym, który dotknął przede wszystkim kobiety, które korzystały z pierwszego etapu projektów przejazdów na aplikacje. Tam mieliśmy 7 potwierdzonych gwałtów i od tego czasu, kiedy podjęliśmy bardzo skoordynowane działania, tych zdarzeń jest mniej. Pamiętajmy, że nasz kraj staje się centrum środkowej Europy. To jest moment, kiedy przyjeżdżają obcokrajowcy, kiedy stykamy się z tym, co dotyka całego świata - poewiedział.

Rzecznik podkreślił również, że kampania nie ma na celu obarczania winą konkretnych grup, ale zwrócenie uwagi na problem globalny.

- Nie odnosimy się do zjawiska, za które odpowiedzialni są migranci, bo to byłoby nieprawdziwe, jednak punktem wyjścia dla kampanii były zdarzenia z udziałem obcokrajowców. Chcemy wyjść z punktu widzenia budowania świadomości, szeroko: z jednej strony u kobiet, osób słabszych, żeby wiedziały, z czym się mogą zetknąć, ale też kampania ma na celu uświadomić przewoźników, że ten problem jest realny i sygnał dla obcokrajowców, że jesteśmy krajem cywilizowanym, że zwracamy uwagę na standardy, a wszelkiego rodzaju naruszenia są ścigane - mówił w "Porannym ringu".

Kampania "Decyzje" ma za zadanie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i promować świadome korzystanie z dostępnych form transportu, podkreślając rolę uważności i odpowiedzialności w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom.