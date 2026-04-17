KSP Rusza z Kampanią "Decyzje": Bezpieczeństwo Kobiet w Przewozach na Aplikację

Kampania "Decyzje" została stworzona z myślą o kobietach, które regularnie korzystają z nowoczesnych form transportu, zamawiając przejazdy za pomocą aplikacji mobilnych. Mimo powszechności i wygody tych usług, KSP podkreśla, że bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem. Działania mają na celu uświadomienie użytkowniczkom potencjalnych zagrożeń i nauczenie ich, jak unikać niebezpiecznych sytuacji.
Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa
KSP przedstawia zbiór podstawowych zasad, których przestrzeganie może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z przewozów na aplikację. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie sprawdzić numer rejestracyjny, markę, model samochodu oraz dane kierowcy w aplikacji, a także nie wsiadać do samochodu, jeśli jakiekolwiek dane różnią się od tych wyświetlonych w aplikacji. Należy odmawiać przejazdów oferowanych poza aplikacją oraz prośby o anulowanie kursu. Przed rozpoczęciem podróży zaleca się udostępnienie trasy bliskiej osobie lub poinformowanie jej o przejeździe, a w razie potrzeby, podczas jazdy, warto pozostawać w kontakcie telefonicznym z zaufaną osobą. Ważne jest również, aby obserwować, czy kierowca porusza się zgodnie z wyznaczoną trasą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zachowania kierowcy lub okoliczności, należy zrezygnować z przejazdu. W sytuacji zagrożenia należy natychmiast skorzystać z numeru alarmowego 112 lub dostępnych funkcji bezpieczeństwa w aplikacji.
Centralnym elementem kampanii jest film profilaktyczny, który podkreśla znaczenie czujności, rozwagi i odpowiedzialności w codziennych sytuacjach. Materiał ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i reagowanie na wszelkie sygnały niepokoju.
Geneza kampanii
Kampania "Decyzje" ma swoje korzenie w doświadczeniach związanych z bezpieczeństwem kobiet korzystających z usług przewozów na aplikację.
Podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w wywiadzie dla "Porannego Ringu" wyjaśnił motywy stojące za kampanią.
- Punktem wyjścia kampanii jest zamach na wolność seksualną. Cztery lata temu wszyscy zetknęliśmy się z nowym podejściem kultowym, który dotknął przede wszystkim kobiety, które korzystały z pierwszego etapu projektów przejazdów na aplikacje. Tam mieliśmy 7 potwierdzonych gwałtów i od tego czasu, kiedy podjęliśmy bardzo skoordynowane działania, tych zdarzeń jest mniej. Pamiętajmy, że nasz kraj staje się centrum środkowej Europy. To jest moment, kiedy przyjeżdżają obcokrajowcy, kiedy stykamy się z tym, co dotyka całego świata - poewiedział.
Rzecznik podkreślił również, że kampania nie ma na celu obarczania winą konkretnych grup, ale zwrócenie uwagi na problem globalny.
- Nie odnosimy się do zjawiska, za które odpowiedzialni są migranci, bo to byłoby nieprawdziwe, jednak punktem wyjścia dla kampanii były zdarzenia z udziałem obcokrajowców. Chcemy wyjść z punktu widzenia budowania świadomości, szeroko: z jednej strony u kobiet, osób słabszych, żeby wiedziały, z czym się mogą zetknąć, ale też kampania ma na celu uświadomić przewoźników, że ten problem jest realny i sygnał dla obcokrajowców, że jesteśmy krajem cywilizowanym, że zwracamy uwagę na standardy, a wszelkiego rodzaju naruszenia są ścigane - mówił w "Porannym ringu".
Kampania "Decyzje" ma za zadanie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i promować świadome korzystanie z dostępnych form transportu, podkreślając rolę uważności i odpowiedzialności w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom.